Не навсегда? Долина рассказала, когда вернется на сцену

Долина вернется на сцену с новой программой через год

Народная артистка России Лариса Долина планирует на год прервать сольные выступления. Певица в беседе с ТАСС объяснила это необходимостью восстановить здоровье и подготовить новую музыкальную программу.

«Эти несколько лет были очень тяжелыми для меня, и здоровье пошатнулось», — высказалась Долина.

По словам певицы, материала для будущих концертов уже накопилось достаточно. Теперь ей предстоит завершить работу над композициями и отрепетировать их.

«У меня уже много новых песен собралось, я их доделаю, отрепетирую и через годик вернусь с сольными концертами», — добавила исполнительница.

Последним выступлением перед продолжительной паузой стал концерт «Юбилей в кругу друзей» 11 ноября в подмосковной Коломне. В этом году у Долиной также была важная профессиональная дата — 55 лет с начала творческой карьеры.

О необходимости передышки Долина говорила и со сцены. Певица признавалась, что пережитые события сказались на ее состоянии, а выходить к зрителям без полной отдачи она не привыкла.

«Я не умею выходить и петь на 99, только на 100. И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать», — объяснила артистка.

Она также попросила поклонников не воспринимать перерыв как окончательное прощание с концертами.

«Это ненадолго. Я обязательно крылья отремонтирую, душу израненную починю. И выйду к вам абсолютно обновленной», — пообещала Долина.

Во время паузы певица намерена заняться не только музыкой. В ее планах две театральные постановки, работа с собственной академией и студентами.

При этом раньше певица 5-tv.ru рассказывала, что практически никогда не отказывается от выступлений из-за плохого самочувствия.

«У меня никогда не поднимается температура. Ну, такая физиология у меня. А в любом другом состоянии, я считаю, что можно выходить на сцену», — пояснила исполнительница.

Кроме того, за кулисами ее выступлений постоянно дежурит врач-фониатр, который следит за состоянием гортани и голосового аппарата певицы.

Долина признавалась, что порой такая самоотдача обходилась ей дорого. После некоторых концертов артистка теряла сознание. По ее словам, во время выступления зрители настолько заряжают ее энергией, что она способна допеть программу даже в плохом состоянии. Но когда зал пустеет, силы заканчиваются.

«Зрители — это тот механизм живой, который вдохновляет и дает энергию, даже если ты болен. Я вижу глаза зрителей. Они меня поднимают с колен, дают мне крылья», — рассказала певица.

Квартира в Хамовниках и история с Полиной Лурье

Одной из самых громких историй последних лет стал спор вокруг квартиры Долиной в московских Хамовниках. Летом 2024 года певица продала жилье Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже артистка заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили ее перевести деньги на так называемые безопасные счета.

Долина пыталась оспорить сделку, утверждая, что действовала под влиянием обмана. История получила широкий общественный резонанс. В центре спора оказались не только обстоятельства продажи, но и вопрос о том, должна ли покупательница отвечать за действия преступников, если сама она не участвовала в мошеннической схеме.

В декабре 2025 года Верховный суд признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье. После этого Долиной предстояло освободить жилье и передать его новой владелице. Ключи были переданы в январе 2026 года.

История получила название «эффект Долиной». Так стали говорить о случаях, когда продавцы после получения денег пытались оспорить сделки с недвижимостью, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. Покупатели опасались потерять одновременно и жилье, и уплаченные за него средства.

После потери квартиры Долиной, по имеющимся сведениям, друзья предоставили другое жилье.

Рекламный скандал с магазином техники

Еще одна неприятная история была связана с рекламой магазина «АйфонБерри». В рекламных предложениях фигурировали скидки до 30% на технику. Покупателям предлагали оформлять заказы, в том числе на условиях полной предоплаты. В материалах также упоминалась доставка товаров из Дубая.

После этого около 200 человек заявили, что столкнулись с проблемами при покупке и не получили оплаченные товары. Предварительный ущерб оценивался примерно в десять миллионов рублей. Покупатели стали обращаться с жалобами и требовать возврата денег.

Представитель Долиной Сергей Пудовкин заявил о возможном использовании дипфейка с изображением певицы. По его версии, рекламные материалы могли быть созданы и распространены без согласия артистки. Он также сообщал о намерении предъявить претензии трем компаниям и добиваться многомиллионных компенсаций. Среди озвученных мер была и идея создания фонда информационной безопасности.

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