Вэнс задумался об отказе от президентской гонки в 2028 году

Вице-президент США Джей Ди Вэнс всерьез рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года. Причиной стали поражение республиканцев на промежуточных выборах и последствия военного конфликта с Ираном. Об этом ноября сообщил телеканал CNN.

Окончательного решения Вэнс пока не принял.

«Меня не удивит любое его решение. Ему всего 42 года. Он достаточно молод, чтобы вернуться на сцену, если нынешняя ситуация сделает успех невозможным. Просто сейчас может быть не его время», — заявил собеседник CNN.

Как отмечает телеканал, Вэнс по-прежнему привержен движению MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой». — Прим. Ред.), однако не уверен, должен ли именно он стать его главным политическим представителем.

После поражения республиканцев на промежуточных выборах вице-президент объяснял неудачу партии военным конфликтом с Ираном.

Теперь его, по сведениям источников CNN, волнует другой вопрос — сможет ли он победить в политической обстановке, которая сложилась при президенте Дональде Трампе.

Союзники Вэнса считают, что при выдвижении он способен занять доминирующее положение на республиканских праймериз. Но война с Ираном может перечеркнуть эти перспективы. Именно конфликт, который остается непопулярным среди американцев, сторонники политика называют главным препятствием для его президентских амбиций.

«Вопрос не в том, сможет ли Джей Ди это сделать. Вопрос в том: если война с Ираном все еще будет продолжаться, сможет ли это сделать хоть один республиканец? Если они не положат конец войне в Иране, ни у одного республиканца не будет шансов на выборах 2028 года», — заявил один из сторонников Вэнса в беседе с CNN.

Впрочем, не все в политическом окружении считают, что вице-президенту стоит отступать. Президент социально-консервативной правозащитной группы «Американский проект принципов» Терри Шиллинг назвал отказ от президентской гонки ошибкой.

«По сути, он готов стать генералом, и нас ждет одна из самых масштабных битв. Я был бы удивлен, если бы он не баллотировался», — сказал Шиллинг.

Трамп отстранил Вэнса от переговоров

Из-за разговоров о политическом будущем вице-президента появились сообщения и о разногласиях внутри администрации. Газета Politico 12 ноября сообщила, что Дональд Трамп вывел Вэнса из переговорного процесса по Ирану.

По данным издания, решение последовало после того, как вице-президент связал затяжной конфликт с потерей республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса.

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