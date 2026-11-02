«Мама ее отшлепает»: Трамп о выведенной с митинга активистке

Трамп пошутил, что протестующих на его митингах дома отшлепают матери

Выступая на митинге в Айове, президент США Дональд Трамп предположил, что протестующим дома достанется от матерей — сторонниц республиканца.

По его словам, дома мать отшлепает участницу акции и спросит, как та посмела так вести себя при этом человеке, ведь сама она голосовала за него и любит его. Трамп отметил, что мать протестующей поддерживает движение MAGA («Сделаем Америку снова великой»).

Американский лидер также заявил, что протестующим на его митингах платят по 250 долларов, но желающих находится немного — всего один-два человека.

«Они всегда прерывают меня, когда я дохожу до кульминации шутки», — посетовал Трамп.

Выборы в конгресс состоятся 3 ноября, американцы определят новый состав палаты представителей и судьбу 35 сенатских кресел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая леди США Мелания Трамп выступает против того, чтобы ее супруг танцевал на публичных мероприятиях. По ее мнению, подобное поведение не подобает главе государства.

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