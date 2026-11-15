«Чистая политика»: Канада рискует потерять турнир из-за отказа пускать российских хоккеистов

Самая хоккейная страна мира Канада может лишиться молодежного чемпионата мира. Канадские власти официально отказались выдавать российским хоккеистам визы для участия в турнире. Причем даже тем, которые уже играют на их континенте, например в НХЛ. Чистая политика.

Но Канада обязана, как страна — организатор турнира, выполнить все обязательства и допустить все сборные. А наша вот уже две недели как восстановлена в правах Спортивным арбитражным судом. И если вы не выполняете решение суда, вас нужно наказать, лишив права на турнир. Вот и все. Совсем отменить турнир или перенести его в другую страну — это уже какое решение примут в Международной федерации хоккея, но что-то сделать они обязаны. Иначе весь авторитет федерации, все правила, уставы, все можно выбрасывать.

Меня радует, что суровый бой в данном случае ведет не только ледовая дружина, но и большая коллегия, судя по всему, международных юристов, которые защищают честь наших атлетов. А вот наши оппоненты ведут себя не по-спортивному. Тему поднимали на совещании в Кремле.

«Те, кто борются за единые правила, за поддержание демократических институтов, сами пренебрегают всеми этими правилами и этими институтами. К сожалению, это те, с кем нам приходится иметь дело на международной арене. Конечно, нужно и дальше идти вот этим легальным путем, подтверждать решения, в том числе решения международного спортивного арбитража», — сказал президент России Владимир Путин.

Спорт должен быть вне политики, и когда это так — это прекрасно.

На чемпионате мира по самбо в Ташкенте в 1/8 финала встретились украинец и россиянин. Никто не хотел уступать, тем более украинец — неоднократный чемпион Европы и мира. Но наш боец поймал его на удушающий. Украинец не сдавался и потерял сознание. Схватка была остановлена.

И тут к потерявшему сознание спортсмену бросились врач российской сборной и представитель команды Грузии. Вместе они оказали ему первую помощь. Вот, собственно, и весь секрет настоящего спорта.

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