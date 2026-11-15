Сон и риск деменции: ученые обнаружили новый механизм старения мозга

JAMA Network Open: ученые связали ухудшение очистки мозга во сне с возрастом

Сон нужен мозгу не только для отдыха и восстановления сил. Пока человек спит, в его организме происходят процессы, которые помогают поддерживать работу нервной системы. Один из них связан с движением спинномозговой жидкости — ликвора, который участвует в удалении продуктов жизнедеятельности из тканей мозга. Исследвоание опубликовано в медицинском журнале JAMA Network Open.

Работа ученых Массачусетского технологического института показала, что с возрастом этот механизм может работать менее эффективно. У пожилых людей волны ликвора во время сна оказались значительно слабее, чем у молодых участников. Причем дело не только в том, что с возрастом человек может спать меньше или чаще просыпаться ночью. Исследователи обнаружили связь между снижением активности медленных мозговых волн и ухудшением движения жидкости.

Что происходит с мозгом во время сна

Во время глубокого сна, который относится к небыстрой фазе сна, в мозге возникают медленные волны большой амплитуды. Они связаны сразу с несколькими важными процессами, включая восстановление организма и закрепление воспоминаний.

Еще в 2019 году лаборатория Лауры Льюис из MIT обнаружила, что такие медленные волны помогают создавать колебания спинномозговой жидкости. Ликвор движется внутри и вокруг мозга и спинного мозга и выполняет множество функций. В частности, он участвует в выведении различных продуктов обмена из мозговой ткани.

Поэтому ученые задались вопросом: если с возрастом глубокий сон становится менее выраженным, может ли это отражаться и на движении жидкости?

До сих пор исследования давали противоречивые результаты. В некоторых работах ученые обнаруживали снижение движения ликвора у пожилых людей, в других — наоборот, его увеличение. Однако важное ограничение заключалось в том, что движение жидкости часто изучали без учета того, спит человек или бодрствует.

На этот раз исследователи решили посмотреть, что происходит именно во время сна.

Ученые сравнили молодых и пожилых участников

В исследовании приняли участие добровольцы двух возрастных групп: от 18 до 39 лет и от 60 до 84 лет.

Эксперимент проводили поздно вечером и продолжался около двух часов. Это было сделано специально, чтобы участникам было проще заснуть непосредственно во время обследования.

Ученые использовали сразу несколько методов. С помощью обычной функциональной магнитно-резонансной томографии они отслеживали кровоток в мозге. Дополнительная модификация МРТ позволила измерять движение спинномозговой жидкости. Одновременно активность мозга регистрировали с помощью электроэнцефалографии.

Многие добровольцы действительно уснули прямо во время исследования. Благодаря этому ученые смогли сравнить происходящее в мозге человека в бодрствующем состоянии и во время сна.

Картина у молодых участников оказалась ожидаемой: когда они переходили в фазу небыстрого сна, медленные мозговые волны становились сильнее, а волны движения ликвора — крупнее.

У пожилых участников происходило иначе. В среднем колебания спинномозговой жидкости у них были значительно слабее.

Дело не только в количестве сна

Полученный результат особенно интересен потому, что исследователи связывают его не просто с продолжительностью сна.

С возрастом сон действительно часто меняется: человек может раньше просыпаться, проводить меньше времени в глубоком сне и чаще сталкиваться с ночными пробуждениями. Но ученые обнаружили еще один фактор — изменение взаимодействия между активностью мозга и кровеносными сосудами.

Когда определенная область мозга становится активнее и начинает требовать больше кислорода, расположенные рядом кровеносные сосуды обычно расширяются. Благодаря этому увеличивается приток крови, а нервные клетки получают необходимые ресурсы.

Этот механизм называется нейроваскулярным сопряжением.

Исследователи проверили его работу у участников эксперимента. Добровольцам показывали мигающий узор, который стимулировал активность мозга. У многих пожилых людей нервная активность действительно возрастала, но кровоток увеличивался значительно слабее, чем у молодых участников.

Получается, мозг пожилых людей мог реагировать на стимул, но сосудистая система не всегда обеспечивала такой же выраженный ответ.

Сосуды могут играть важную роль

Дополнительный эксперимент ученые провели с помощью задержки дыхания. В норме при этом повышается содержание углекислого газа в крови, что вызывает расширение сосудов и увеличение кровотока в мозге.

У пожилых участников прирост кровотока оказался в среднем меньше, чем у молодых.

Снижение нейроваскулярного сопряжения и уменьшение способности сосудистой системы увеличивать кровоток объясняли значительную часть возрастного снижения движения ликвора.

Однако полностью объяснить разницу ученым не удалось. Это означает, что на работу системы очистки мозга могут влиять и другие возрастные изменения. Среди потенциальных факторов исследователи называют состояние сосудов, образ жизни и другие процессы, которые сложно отделить друг от друга.

Именно поэтому ученые пока не предлагают считать обнаруженный механизм единственной причиной возрастного ухудшения движения ликвора. Старение мозга представляет собой сложный процесс, в котором одновременно меняется множество систем.

Есть ли связь с деменцией

Особый интерес к этому механизму связан с заболеваниями, при которых постепенно повреждается нервная система, включая болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные расстройства.

Предыдущие исследования уже показывали связь нарушений сна с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний. Новая работа напрямую не доказывает, что слабые волны ликвора во сне вызывают деменцию или болезнь Альцгеймера.

Ни у одного участника исследования не было диагностированного нейродегенеративного заболевания. Однако у некоторых пожилых добровольцев ученые обнаружили признаки уменьшения объема серого вещества. Они также увидели связь между такими изменениями и более выраженным снижением движения ликвора.

Теперь исследователи хотят продолжить наблюдение за участниками. Их цель — выяснить, может ли ухудшение движения спинномозговой жидкости быть связано с повышенным риском последующего развития нейродегенеративных заболеваний.

Если такая связь подтвердится, особенности сна и движения ликвора потенциально смогут использоваться для более ранней оценки состояния мозга.

Почему некоторые пожилые люди сохраняют нормальные показатели

Еще одна деталь оказалась для ученых особенно интересной. Несмотря на общую тенденцию, далеко не у всех пожилых участников движение ликвора было ослаблено.

У некоторых добровольцев показатели практически соответствовали диапазону, характерному для здоровых молодых людей.

Теперь исследователи хотят понять, чем эти люди отличаются от остальных. Возможно, определенные особенности сна, сосудистого здоровья или образа жизни помогают сохранить более эффективную работу системы.

Это направление может оказаться особенно важным, поскольку оно переводит исследование из области наблюдений в область поиска способов вмешательства.

Можно ли улучшить очистку мозга во сне

Ученые пока не предлагают готового способа восстановить движение ликвора у пожилых людей. Однако подобные методы уже начинают изучаться.

В одной из предыдущих работ лаборатории Льюис короткие импульсы так называемого розового шума во время сна усиливали движение спинномозговой жидкости у молодых участников. Речь идет о звуке с определенным распределением частот, который может использоваться в качестве акустической стимуляции.

Пока неизвестно, даст ли такой подход аналогичный результат у пожилых людей. Исследователи еще не проверяли его в этой возрастной группе.

Поэтому говорить о том, что определенные звуки, режим сна или другие домашние методы способны «очистить мозг» от вредных веществ, пока преждевременно.

Главный результат работы MIT гораздо осторожнее: ученые обнаружили возрастные изменения в системе движения ликвора во время сна и показали, что они связаны с изменениями медленных мозговых волн и работы сосудов.

В дальнейшем исследователи хотят понять, почему одни люди стареют с минимальными изменениями этой системы, а у других она заметно ослабевает. Если удастся установить причины и подтвердить связь с будущим состоянием мозга, это может открыть путь к новым способам раннего выявления риска когнитивного снижения и нейродегенеративных заболеваний.

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