Собянин: Москва в 2027 году продолжит восстановление инфраструктуры Луганска

В 2027 году столичные специалисты продолжат помогать в восстановлении инфраструктуры Луганска. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«В следующем году продолжим восстанавливать инфраструктуру Луганска», — написал он в личном блоге.

По словам мэра столицы, в планах на следующий год — ремонт пяти школ, поликлиники, 14 многоквартирных домов, стадиона и дворца культуры. Также специалисты займутся обновлением дорог и городских пространств.

Отдельное внимание уделят инженерным сетям. В 2027 году планируется отремонтировать 122,6 километра коммуникаций и привести в порядок две дороги.

Кроме того, в городе проведут комплексное благоустройство одного из скверов.

Москва помогает Луганску с 2022 года. За это время столичные специалисты занимались ремонтом дорог, обновлением социальных объектов и инженерных коммуникаций, а также созданием новых общественных пространств.

Ранее Сергей Собянин также сообщил о планах восстановить инфраструктуру Донецка в 2027 году. Программа включает около 160 мероприятий: ремонт школ, стадиона, больницы и других объектов, обновление почти 58 километров инженерных сетей, ремонт дорог и благоустройство городских территорий.

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