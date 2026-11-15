Захарова раскрыла подробности обеда с Джонсоном и Лавровым

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что глава МИД России Сергей Лавров якобы заставлял его пить водку во время визита в Москву в 2017 году. На это заявление отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она рассказала, что помнит ту встречу отчетливо.

«Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», — утверждает официальный представитель российского МИД в комментарии KP.RU.

По ее словам, выбор у Джонсона тогда все же был.

«Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним, но выбрал накушаться по вкусу», — рассказала Захарова.

Захарова же рассказала, что Джонсон постоянно требовал очередную порцию алкоголя. Позже на прием прибыла и Лиз Трасс, занимавшая должность премьер-министра Великобритании.

«Ну тут даже мужчины удивились. Атмосфера английского паба, привезенная британкой, никак не хотела вписываться в стены особняка Морозова», — отметила представитель российского МИД.

В 2017 году Джонсон приезжал в Москву, чтобы восстановить отношения с российской стороной.

Спустя годы бывший премьер-министр Великобритании рассказал, что Лавров якобы заставил его «пить водку у камина». По его словам, попытка утановить двустороннюю свзять «закончилась катастрофой», а глава МИД России «заставил его выпить огромное количество водки», пока те сидели около жарко натопленного камина. По словам Джонсона, все проиходящее можно было сравнить с пыткой.

«Это буквально напоминало какое-то наказание в викторианской частной школе. Это было ужасно», - рассказал политик с русофобскими взгядами в шоу Tres Respuestas.

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