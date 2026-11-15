«Потому что дрался»: Олег Газманов плохо учился в школе

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 22 0

Тренер народного артиста России поставил ему ультиматум.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Олег Газманов рассказал, что плохо учился в школе

Народный артист России Олег Газманов рассказал, что в детстве его едва не выгнали из спортивной секции из-за драк. Воспоминаниями он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Ээхх, разгуляй!».

«Я учился не очень хорошо, потому что дрался. А потом моя мама нажаловалась тренеру, и он сказал, что меня выгонят, и дал мне срок месяц», — вспомнил Газманов.

Такие радикальные меры оказались результативными.

«Я перестал плохо учиться», — отметил он.

Будущий певец родился 22 июля 1951 года в Гусеве Калининградской области. Его отец — Михаил Газманов — военнослужащий, ветеран Великой Отечественной войны. Мать, Зинаида Газманова, трудилась сначала санитаркой и медсестрой, а впоследствии получила профессию врача-кардиолога и терапевта.

В юные годы Газманов занимался спортивной гимнастикой и стал мастером спорта. Еще в 16 лет он первым в Советском Союзе выполнил двойное сальто в вольных упражнениях, но полученная травма ноги поставила крест на спортивной карьере.

После школы, в 1973 году, он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, а затем преподавал в нем и ходил в плавания в качестве механика.

Затем, в 1981 году получил диплом Калининградского музыкального училища по классу гитары. Через два года, в 1983-м он переехал в столицу. Сначала Газманов подвизался как автор песен для других артистов (к примеру, написал «Белый снег» для Валерия Леонтьева).

Слава пришла к артисту в 1987 году: тогда его шестилетний сын Родион спел «Люси» — песню, сочиненную отцом. Эта композиция превратилась в хит всесоюзного масштаба.

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