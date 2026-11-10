Тайно вышла замуж? Что происходит в личной жизни фигуристки Щербаковой

Фигуристка Анна Щербакова могла выйти замуж за экс-хоккеиста Артема Шакирова

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, похоже, решила начать новую главу жизни вдали от посторонних глаз. Как сообщил StarHit источник, приближенный к семье, спортсменка тайно вышла замуж за своего избранника Артема Шакирова. Пара официально зарегистрировала отношения 13 октября в московском Дворце бракосочетания № 1, известном также как Грибоедовский ЗАГС.

Влюбленные не стали устраивать публичного праздника и заранее предупреждать поклонников о важном событии. О росписи стало известно только спустя некоторое время. Сама Щербакова и ее супруг пока не делились подробностями семейной жизни и не публиковали официальных заявлений о свадьбе. Не исключено, что скромная регистрация станет лишь первым этапом: по информации издания, в будущем молодожены могут организовать и более масштабное торжество.

Instagram*/ anna__shcherbakova_

О помолвке пары стало известно 19 июля 2026 года. В этот день Щербакова опубликовала в социальных сетях фотографию руки с кольцом на безымянном пальце. На заднем плане красовался пышный букет роз. Фото сопровождает текст, где указана дата помолвки — 19 июля 2026 года. Позже фигуристка поделилась и другими романтическими кадрами с возлюбленным, на которых пара обнималась, целовалась и путешествовала вместе.

Поклонники тут же принялись поздравлять спортсменку с новым этапом отношений. Многие надеются, что в скором времени Анна расскажет о предстоящем торжестве. Впрочем, поклонники не исключают, что вместо пышной свадьбы пара предпочтет скромную церемонию в кругу самых близких. Щербакова всегда старалась оберегать личную жизнь от постороннего внимания и редко посвящала публику в подробности своих отношений.

Кто стал избранником олимпийской чемпионки

Будущим супругом Щербаковой стал 27-летний Артем Шакиров — бывший хоккеист. Молодой человек не стремится к публичности, поэтому информации о его личной жизни немного.

За плечами Шакирова спортивная карьера на льду. С 2017 по 2019 год он выступал в Молодежной хоккейной лиге за команду «Атланты». В сезоне 2019/20 нападающий защищал цвета клуба «Рязань» во Всероссийской хоккейной лиге, а после этого продолжил играть на любительском уровне.

О романе спортсменов публика узнала лишь незадолго до помолвки. Анна не рассказывала, как именно познакомилась с Артемом и сколько времени они встречаются. Зато после объявления о помолвке фигуристка стала чаще делиться совместными фотографиями.

В августе 2026 года Щербакова показала поклонникам отпускные кадры из Турции. На отдых она отправилась вместе с женихом и сестрами Инной и Яной. Компания гуляла по местным улочкам, посещала рестораны и развлекалась на яхте.

Поклонники осыпали Анну и ее сестер комплиментами, однако больше всего радовались тому, что олимпийская чемпионка выглядит счастливой рядом с избранником.

Тайная личная жизнь

Несмотря на стремление фигуристки сохранять приватность, ее личная жизнь не раз становилась предметом обсуждений в сети. В 2024 году поклонники приписывали ей роман с футболистом Максимом Шнапцевым. Однако сама спортсменка опровергла слухи, назвав распространявшуюся информацию ложной. Серьезных отношений с футболистом, по ее словам, не было.

В марте 2026 года внимание пользователей привлек актер Константин Раскатов, с которым Щербакова участвовала в шоу «Ледниковый период». После совместных выступлений зрители стали обсуждать возможную романтическую связь между партнерами.

Тогда же StarHit опубликовал комментарий приятеля артиста, который утверждал, что Раскатов якобы рассматривал знакомство с фигуристкой как способ получить известность и попасть в другие телевизионные проекты. По словам собеседника издания, актер рассчитывал использовать популярность Щербаковой для собственного продвижения.

«Он понял, что Аня является для него инструментом для получения денег и пиара, каких <...> даже в фильмах он никогда не получит», — утверждал источник.

При этом достоверность этих обвинений независимо не подтверждалась. Сама Щербакова публично не комментировала заявления знакомого актера. Впоследствии фигуристка показала поклонникам другого избранника — Артема Шакирова.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова

Анне Щербаковой 22 года. Она начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года в ледовом дворце «Хрустальный». Первыми тренерами спортсменки стали Юлия Красинская и Оксана Булычева, а с ноября 2013 года она тренировалась в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Мировую известность Щербаковой принесла Олимпиада 2022 года в Пекине. Там фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. В 2021 году она стала чемпионкой мира, а в 2022-м — чемпионкой Европы. Кроме того, спортсменка трижды выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах.

Сейчас Щербакова не выступает в профессиональных соревнованиях, но продолжает участвовать в ледовых шоу и телевизионных проектах. При этом главным событием последних месяцев для нее, похоже, стала не спортивная победа, а любовная. Когда состоится свадьба олимпийской чемпионки, пока неизвестно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.