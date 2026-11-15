«Яркий и дорогой»: министр культуры РФ Любимова оценила трейлер «Черного шелка»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 50 0

На экране появятся как российские знаменитости, так и звезды китайского кино.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Министр культуры РФ Любимова: трейлер «Черного шелка» получился ярким и дорогим

Трейлер российско-китайского фильма «Черный шелк» получился ярким и дорогим, а в кадре можно увидеть как российских, так и китайских звезд. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Виктора Синеока.

Любимова отметила, что картина получила удостоверение «Национального фильма» в России, а в Китае будет представлена как национальное кино КНР. Благодаря этому ей не придется конкурировать с другими российскими фильмами за место в ограниченной прокатной квоте.

Министр подчеркнула, что китайский рынок особенно важен для создателей.

«В Китае больше 120 тысяч киноэкранов, помимо огромного количества платформ, поэтому, конечно, для нас очень важно, каким будет прокат «Черного шелка», — сказала Любимова.

Министр рассказала, что следила за созданием «Черного шелка» с самого начала — от разработки идеи до презентации трейлера. От успеха новой картины во многом зависит, появится ли третья часть истории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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