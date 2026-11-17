Москва и Пекин должны использовать все преимущества безвизового режима, чтобы расширять студенческий и туристический обмен. Посол Китая в эксклюзивном интервью «Известиям» обозначил ключевые точки для роста. Приоритетными сферами он назвал медицину, внедрение ИИ, а также кооперацию крупнейших технологических и медиа-холдингов.

В рамках АТЭС у наших стран есть все, чтобы укреплять и без того тесные гуманитарные и культурные связи. Например, в кинопроизводстве. Ярким примером служат совместные проекты России и Китая: «Красный шелк» и его продолжение — «Черный шелк». Накануне создатели раскрыли первые детали грядущей премьеры. А сегодня режиссер фильма Андрей Волгин рассказывает о задачах, которые стояли перед командой после успеха первой части.

«Вторая часть должна быть априори всегда лучше, быстрее, динамичнее, живее, глубже и все остальное. Мы делали все для того, чтобы это произошло. Большое количество красивых сцен, большое количество экшн-сцен. Большое количество детектива, так что я не думаю, что зритель будет разочарован. Я думаю, зрителю кино понравится», — сказал режиссер Андрей Волгин.

Вымышленные сюжетные линии авторы смело впишут в исторические события. И наполнят мир «Черного шелка» реальными личностями.

Детективный экшен выйдет на больших экранах уже весной следующего года.

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