Трусова стала призером этапа Гран-при по фигурному катанию в США

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поднялась на вторую ступень пьедестала на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который прошел в американском Эверетте. По сумме двух программ она набрала 213,90 балла.

Триумфатором соревнований стала японская спортсменка Ами Накаи — судьи оценили ее короткую и произвольную программы в 236,81 балла, при этом фигуристка блистала в обеих частях. Тройку замкнула еще одна представительница Японии Рино Мацуике с результатом 211,63 балла.

За короткую программу Игнатова получила 74,24 очка, а за произвольную — 139,66.

Другая россиянка Аделия Петросян закончила турнир на шестой строчке — спортсменка за оба проката заработала в общей сумме 126,56 балла.

Ранее Трусова удостоилась еще одной серебряной награды на прошедшем в китайском Шеньчжене этапе Гран-при ISU. За обе программы фигуристка набрала 221,27 балла — ей не хватило чуть более трех очков до победы. Успех сопутствовал японке Монэ Тибе, которая завоевала золото с результатом 224,49 балла. Бронза досталась фигуристке из Республике Корея Ли Хэ Ин.

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