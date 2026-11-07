Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в Китае

Трусова взяла серебро на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поднялась на вторую ступень пьедестала на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который прошел в китайском Шэньчжэне. По итогам двух программ спортсменка набрала 221,27 балла, сообщает «Спорт-Экспресс».

Победу на турнире одержала представительница Японии Монэ Тиба с результатом 224,48 балла. Бронзовую медаль завоевала фигуристка из Республики Корея Ли Хэ Ин, набравшая 210,79 балла.

За короткую программу Игнатова получила 72,37 балла, а за произвольную — 148,90. Японка набрала 76,08 и 148,40 балла соответственно, а кореянка — 67,49 и 143,30.

Для Александры этот этап Гран-при стал первым международным соревнованием с 2021 года. Тогда она победила на турнире в США. С сезона-2026/27 ISU допустил российских фигуристов и тренеров к международным турнирам в нейтральном статусе.

Ранее генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщал, что ISU направил приглашения российским спортсменам Александре Трусовой и Евгению Семененко для участия в этапах серии Гран-при. Игнатова была заявлена на соревнования в США, а также на китайский этап. Семененко получил приглашение на турнир, который пройдет в Финляндии.

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