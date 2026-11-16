Необычное средство может спасти позвоночник: ученые сделали новое открытие

CB: препарат от остеопороза защитил позвоночник от разрушения

Препарат, применяемый для лечения остеопороза, смог предотвратить патологическое накопление минералов в тканях позвоночника. К такому результату пришли ученые Эдинбургского и Бристольского университетов в Великобритании. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Communications Biology.

Специалисты выяснили, что определенные изменения в работе генов и обмене веществ могут приводить к затвердеванию тканей и сращению позвонков. При этом лекарство из группы бисфосфонатов, которые используют при остеопорозе, препятствовало накоплению минеральных отложений.

Открытие может стать основой для разработки новых способов борьбы с дегенерацией межпозвоночных дисков — одной из распространенных причин хронических болей в спине и шее.

Почему межпозвоночные диски начинают разрушаться

Межпозвоночные диски располагаются между позвонками и выполняют функцию естественных амортизаторов. Они помогают распределять нагрузку на позвоночник, смягчают давление при движении и обеспечивают его гибкость.

Со временем структура дисков может изменяться. Они постепенно теряют способность справляться с нагрузками. Такое состояние называют дегенерацией межпозвоночных дисков. Оно может сопровождаться болезненными ощущениями, скованностью и ограничением подвижности.

Несмотря на распространенность заболевания, пока не существует одобренных лекарственных препаратов, способных надежно остановить или обратить вспять разрушение дисков. В тяжелых случаях пациентам может потребоваться хирургическое вмешательство.

Поэтому исследователи пытаются установить, какие именно процессы вызывают повреждение тканей и можно ли воздействовать на них до появления серьезных изменений.

Как генетическая мутация влияет на позвоночник

Ученые давно изучают роль наследственных факторов в развитии заболеваний межпозвоночных дисков. Особое внимание привлекает коллаген IX типа — белок, участвующий в поддержании структуры хрящевой ткани. Он помогает сохранять прочность волокон, формирующих межпозвоночные диски.

Определенные генетические изменения, связанные с этим белком, ранее связывали с более ранним развитием дегенеративных процессов. Чтобы изучить механизм заболевания, исследователи использовали рыбок данио-рерио, у которых отсутствовала работающая копия гена col9a1b.

По мере взросления животных ученые наблюдали изменения, напоминающие некоторые проявления заболеваний позвоночника у человека.

Между позвонками появлялись патологические минеральные отложения. Ткани, которые должны оставаться гибкими, постепенно становились более жесткими.

У некоторых рыбок происходило сращение соседних позвонков. Такие изменения нарушали нормальную структуру позвоночника.

Разрушение тканей начиналось еще до появления отложений

Одним из важных результатов стало обнаружение ранних изменений, предшествующих патологической минерализации. Ученые установили, что сначала нарушалась структура поддерживающего клеточного слоя, участвующего в формировании позвоночника.

Лишь позднее в поврежденных областях начинали накапливаться минеральные вещества. Это позволило предположить, что разрушение клеточного каркаса запускает дальнейшие изменения тканей.

Исследователи также изучили активность генов и обнаружили нарушения сразу в нескольких биологических процессах. Среди них оказались обмен жиров, регуляция фосфатов, передача сигналов витамина А и работа системы mTOR.

Последняя участвует в управлении ростом клеток, обменом веществ и реакцией организма на поступление питательных веществ.

Полученные результаты указывают на то, что дегенерация позвоночника может быть связана не только с механическим изнашиванием тканей, но и с изменениями клеточных процессов.

Как лекарство от остеопороза предотвратило повреждения

После изучения механизмов заболевания ученые попытались воздействовать на процессы, вызывающие патологическое накопление минералов.

Особенно заметный результат показал препарат из группы бисфосфонатов. Такие лекарства уже применяются при остеопорозе — заболевании, при котором снижается прочность костей и увеличивается риск переломов.

Бисфосфонаты помогают замедлять разрушение костной ткани. В эксперименте на рыбках данио препарат препятствовал образованию аномальных минеральных отложений в межпозвоночных структурах.

Исследователи также обнаружили другие способы уменьшить патологические изменения. Ограничение количества пищи у рыбок сопровождалось снижением выраженности сращения позвонков. Похожий эффект наблюдали при использовании веществ, подавляющих определенные процессы жирового обмена.

Поможет ли препарат людям с хронической болью в спине

Руководитель исследования доктор Эрика Кейг из Эдинбургского университета отметила, что изучение механизмов патологического затвердевания тканей открывает возможности для разработки новых методов лечения.

По ее словам, эксперимент показал, что на некоторые процессы, связанные с дегенерацией позвоночника, можно воздействовать с помощью уже применяемых в медицине препаратов. Однако пока открытие имеет экспериментальный характер.

Все основные результаты были получены на генетически модифицированных рыбках данио-рерио. Исследователи не доказали, что бисфосфонаты способны предотвращать разрушение межпозвоночных дисков или уменьшать хроническую боль у людей.

Кроме того, боль в спине может возникать по разным причинам, не связанным с изученным механизмом минерализации.

Для применения нового подхода в клинической практике потребуются дополнительные исследования безопасности и эффективности.

Когда может появиться новое лечение позвоночника

Исследование открывает перспективы поиска лекарств, способных воздействовать на причины повреждения межпозвоночных дисков. Особую ценность представляет возможность изучать заболевание на ранних этапах, еще до появления выраженных структурных изменений.

Дальнейшие эксперименты должны показать, работают ли обнаруженные биологические механизмы аналогичным образом у человека. Если результаты подтвердятся, ученые смогут изучить возможность использования уже существующих препаратов для новых медицинских задач.

Пока же бисфосфонаты нельзя рассматривать как доказанное средство для профилактики дегенерации дисков или самостоятельного лечения боли в спине.

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