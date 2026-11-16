Цвет не показатель: как выбрать спелые мандарины

Роскачество: мандарины нужно выбирать не по цвету, а по запаху и весу

Ярко-оранжевый цвет кожуры или, наоборот, наличие зеленых участков, не указывают на степень зрелости и сладости мандаринов. Об этом изданию Life.ru рассказали представители Роскачества.

В ведомстве пояснили, что из-за транспортировки этот фрукт часто собирают немного недозрелым. К тому же плоды некоторых сортов остаются частично зелеными, даже будучи полностью спелыми. Поэтому цвет не является показателем сладости или зрелости мандаринов.

«При покупке мандаринов в первую очередь обратите внимание на их общий вид. Плоды должны быть зрелыми и целыми. Не берите фрукты с поврежденной кожурой, темными пятнами или коричневой сеткой, а также с мягкими потемневшими или побелевшими участками», — посоветовали в Роскачестве.

Там же отметили, что мягкость кожуры может быть признаком неправильного хранения, в том числе переохлаждения: такие фрукты становятся водянистыми и теряют вкус. Категорически нельзя покупать мандарины с плесенью. Более того, рекомендуется избегать и плодов из той же коробки, так как споры грибка легко распространяются на соседние фрукты, даже если внешне они выглядят здоровыми.

Ориентироваться при выборе стоит на аромат, вес и состояние кожуры. Зрелые мандарины обычно сочнее и тяжелее незрелых, а их кожура легко отделяется от мякоти. Перезревшие плоды, напротив, высыхают, твердеют, сморщиваются и теряют вес.

Наличие листика тоже гарантирует свежесть фруктов. Однако косвенным ориентиром качества может стать сортировка, заметили в Роскачестве. Если мандарины в коробке примерно одинаковые по размеру и цвету, а поврежденные плоды отсутствуют, вероятно, их отобрали еще на этапе упаковки.

Также в ведомстве отметили, что пищевой воск, котором могут быть покрыты фрукты, является безопасным. Такие плоды достаточно просто тщательно вымыть. Но при этом воск помогает производителям сохранить внешний вид продукта и защитить от плесени при перевозке и хранении.

Наиболее сладкими сортами, по данным Роскачества, являются сорта Муркотт, Уншиу и клементины. Самыми сладкими мандарины будут в середине сезона, то есть зимой.

Ранее начался сезон ягоды фейхоа, которую называют суперфудом из-за высокого содержания полезных веществ. Ее вкус сочетает в себе оттенки ананаса, киви и клубники, а в запахе есть нотки мяты. Плоды фейхоа зеленые, эллипсовидной формы размером от трех до семи сантиметров. Внутри находится желеобразная мякоть со съедобными мелкими семенами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.