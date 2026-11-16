Полюса Урана и Нептуна могут резко смещаться: ученые раскрыли тайну планет

Communications Physics: полюса Урана и Нептуна могут смещаться

Магнитные полюса Урана и Нептуна могут смещаться на десятки градусов всего за несколько десятилетий. К такому выводу пришли исследователи Техасского университета в Остине, которые создали компьютерные модели магнитных полей двух ледяных гигантов. Результаты работы опубликованы в научном журнале Communications Physics.

Ученые предполагают, что необычное поведение магнитных полей связано с изменением электропроводности веществ в глубинах планет.

В условиях огромного давления и экстремальных температур некоторые молекулы могут распадаться на электрически заряженные частицы. Это меняет способность вещества проводить электрический ток и влияет на формирование магнитного поля.

Открытие может объяснить загадку, над которой астрономы работают почти 40 лет.

Что обнаружил «Вояджер-2» в 1980-х годах

Необычные магнитные поля Урана и Нептуна впервые подробно изучил космический аппарат NASA «Вояджер-2». Он пролетел мимо Урана в 1986 году, а Нептуна — в 1989-м.

Измерения показали, что магнитные поля обеих планет сильно отличаются от земного. У нашей планеты магнитное поле в первом приближении напоминает поле гигантского стержневого магнита с двумя полюсами.

При этом магнитная ось Земли отклонена от оси вращения примерно на 11 градусов. У Урана этот угол достигает 59 градусов, а у Нептуна — 47 градусов.

Кроме того, магнитные поля двух планет имеют сложную форму и не отличаются привычной для Земли симметрией. Долгое время исследователи не могли объяснить, почему магнитные оси этих небесных тел настолько сильно наклонены.

Что скрывается в глубинах ледяных гигантов

Уран и Нептун относятся к ледяным гигантам. Обе планеты примерно в четыре раза шире Земли, однако их внутреннее строение до сих пор остается предметом исследований.

Ученые предполагают, что в их составе присутствуют водород, гелий, вода, аммиак, метан и каменистые вещества. При этом название «ледяные гиганты» не означает, что внутри планет находятся только замерзшие материалы.

Из-за огромного давления и высокой температуры вещества в их недрах могут существовать в необычных физических состояниях. Ведущий автор исследования Чи Янь объяснил, что в таких условиях молекулы воды способны распадаться на ионы — электрически заряженные частицы.

По мере увеличения глубины материалы могут становиться более электропроводными. Именно это свойство исследователи решили проверить с помощью компьютерного моделирования.

Почему магнитные поля планет отличаются от земного

Магнитные поля планет возникают благодаря движению электропроводящих веществ в их недрах. Этот процесс называется динамо-эффектом.

На Земле он происходит во внешнем ядре, где находится жидкое железо.

Движение расплавленного металла вместе с вращением планеты способствует формированию магнитного поля.

Однако во внутренних слоях Урана и Нептуна условия совершенно другие.

Исследователи предположили, что электропроводность вещества там увеличивается с глубиной.

Для проверки гипотезы они создали компьютерные модели, учитывающие движение жидкости, изменение температуры и взаимодействие магнитных сил.

Затем специалисты сравнили результаты моделирования с данными, полученными «Вояджером-2».

Оказалось, что предложенные условия позволяют воспроизвести основные особенности необычных магнитных полей ледяных гигантов. Ключевую роль может играть не только состав планет, но и то, как меняются электрические свойства вещества на разных глубинах.

Почему магнитные полюса могут смещаться быстрее, чем на Земле

Самым неожиданным результатом стала возможная скорость изменения магнитных полей. Компьютерные модели показали, что магнитная ось ледяных гигантов может заметно менять направление за сравнительно короткое время.

В некоторых сценариях ее наклон изменялся на десятки градусов в течение нескольких десятилетий. Для сравнения, по словам Чи Яня, наклон магнитной оси Земли меняется примерно на один градус за 50 лет.

Однако поведение магнитных полей Урана и Нептуна может быть неодинаковым в разные периоды. В некоторых моделях происходили значительные смещения, а в других магнитная ось оставалась относительно стабильной.

Ученые допускают, что с момента пролета «Вояджера-2» магнитные поля этих планет уже могли заметно измениться. Но пока это только предположение, основанное на расчетах.

Непосредственные измерения магнитных полей Урана и Нептуна проводились космическим аппаратом лишь однажды.

Как телескоп «Джеймс Уэбб» поможет проверить открытие

Проверить гипотезу исследователи рассчитывают с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Сейчас ученые изучают полученные им инфракрасные наблюдения Урана и Нептуна.

Особый интерес представляют полярные сияния, возникающие при взаимодействии заряженных частиц с атмосферой планет.

Их расположение и структура связаны с особенностями магнитного поля. Поэтому изменения полярных сияний могут указывать на перемещение магнитных полюсов.

Профессор Нортумбрийского университета Том Сталлард, руководивший наблюдениями с помощью телескопа, считает, что эти данные помогут лучше понять происходящие внутри планет процессы.

Дополнительную информацию ученые надеются получить при изучении ионосферы — области атмосферы, содержащей электрически заряженные частицы. Однако даже такие наблюдения не позволят полностью заменить прямые измерения магнитного поля.

Зачем нужны новые экспедиции к Урану и Нептуну

Авторы исследования подчеркивают, что окончательно подтвердить предложенную модель пока невозможно. Для этого потребуются новые космические аппараты, которые смогут приблизиться к ледяным гигантам и непосредственно измерить их магнитные поля.

Особенно важно сравнить будущие результаты с данными «Вояджера-2», собранными в 1986 и 1989 годах. Это позволит установить, действительно ли магнитные оси планет заметно сместились за прошедшие десятилетия.

Пока же компьютерные модели и наблюдения телескопов остаются основными инструментами для изучения внутренних процессов Урана и Нептуна.

Если гипотеза подтвердится, ученые получат новое представление о том, как формируются и изменяются магнитные поля не только планет Солнечной системы, но и других небесных тел.

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