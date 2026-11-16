Соль, распятие и кровь: мужчина убил «одержимую демонами» сестру

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 44 0

Подозреваемый представил все как самоубийство родственницы, однако обстановка в спальне вызвала у следователей вопросы.

Мужчина убил сестру из-за одержимости демонами — подробности

Фото: 5-tv.ru

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New York Post: мужчина убил сестру и заявил, что она была одержима демонами

В США 43-летнего Жана Эдди Ноэля обвинили в убийстве 38-летней сестры Кении Ноэль, которую нашли мертвой в арендованной квартире неподалеку от Бостона. Мужчина утверждал, что родственница была одержима демонами, а после ее гибели сообщил полиции о ее самоубийстве. Об этом сообщила New York Post.

Трагедия произошла в жилье, которое подозреваемый арендовал через сервис. Мужчина пригласил сестру к себе 6 ноября. По имеющимся сведениям, женщина жаловалась на проблемы с горлом и считала, что ее знакомая навела на нее порчу.

Брат и сестра собирались отправиться на Гаити, чтобы попытаться решить проблемы со здоровьем Кении. Однако до поездки дело не дошло.

По словам Жана Ноэля, во время пребывания в квартире у родственницы начались многочисленные приступы. Он якобы пытался ей помочь, полагая, что женщина находится под воздействием демонов или духов вуду.

Впоследствии мужчина позвонил в экстренную службу и заявил, что его сестра совершила самоубийство. Он также связался с другим братом, который приехал в квартиру и обнаружил окровавленное тело Кении.

Прибывшие полицейские нашли погибшую в спальне с резаными ранами на шее. Рядом находились три ножа. Один был зажат в руке женщины, второй со следами крови лежал на столе, а третий обнаружили на полу.

Внимание следователей привлекли и другие предметы. В комнате находились окровавленная Библия и самодельное распятие. Возле входа в спальню были рассыпаны соль и гвоздика. Дополнительные следы соли обнаружили на туалетном столике и крышке унитаза.

В ходе расследования правоохранители получили сведения, указывающие на то, что подозреваемый мог уничтожить следы произошедшего. По версии следствия, мужчина покидал квартиру, чтобы принять душ, а также пытался навести порядок до приезда полиции.

На руках Жана Ноэля обнаружили рваные раны. Следы крови также нашли в его автомобиле. В пятницу обвиняемый предстал перед судом в Малдене. От его имени было заявлено о невиновности.

Суд постановил оставить мужчину под стражей без возможности освобождения под залог.

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