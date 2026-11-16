Похитил женщину и пошел на таран: полиция застрелила мужчину во время погони

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 46 0

Женские крики из белого фургона стали началом опасного происшествия.

Полиция застрелила похитителя во время погони: подробности

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/5VISION.NEWS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYР: похититель устроил погоню на оживленной трассе и погиб при задержании

В Нью-Йорке полицейские застрелили 26-летнего Оматойо Неверсона, который похитил женщину. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей на белом фургоне, а во время погони на трассе Белт-Паркуэй начал таранить полицейские и гражданские автомобили. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию и собственные источники.

Инцидент произошел в Бруклине. Незадолго до этого в экстренную службу поступило сообщение о возможном похищении. Очевидцы слышали женские крики, доносившиеся из белого фургона.

Когда сотрудники полиции попытались остановить подозрительную машину, водитель отказался подчиниться и попытался скрыться. Погоня продолжилась на загруженной трассе Белт-Паркуэй.

Возле восьмого съезда Неверсон протаранил полицейское заграждение и начал врезаться в другие автомобили. По словам представителей полицейского профсоюза, мужчина также двигался против потока транспорта и направлял фургон в сторону сотрудников полиции. Один из правоохранителей едва не оказался под колесами.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как полицейские разбивают стекла автомобиля, пытаясь добраться до водителя. Они также применили электрошокеры, однако остановить мужчину не удалось.

Когда фургон вновь направился в сторону полицейских, сотрудники открыли огонь. Неверсона доставили в больницу Нью-Йоркского университета Лангоне в Бруклине, где он скончался.

«Это была хаотичная ситуация, которая поставила под угрозу множество жизней», — заявил президент полицейской благотворительной ассоциации Патрик Хендри.

По его словам, водитель использовал автомобиль как оружие, создавая опасность для других участников движения и правоохранителей.

Позднее выяснилось, что предполагаемой жертвы похищения в фургоне уже не было. По информации источников, речь шла о бывшей жене Неверсона. Женщина успела выбраться из автомобиля до прибытия полиции. Впоследствии ее нашли живой и невредимой.

Ранее мужчину разыскивали по делу о незаконном лишении свободы. В 2019 и 2021 годах он также привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

После стрельбы лейтенанта полиции и еще троих сотрудников, участвовавших в инциденте, временно отстранили от службы на период разбирательства. Полиция продолжает расследование обстоятельств погони и применения оружия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:42
Омбудсмены Евразийского альянса разработают кодекс защиты детей в интернете
19:28
Собянин объявил о завершении программы реновации в районе Бибирево
19:12
Пока вы спите: какие звуки ночью помогут «очистить» мозг
19:00
Бодрость в кредит с огромным процентом: как энергетики обманывают организм
18:56
От вампира до супершпиона: Роберт Паттинсон получил роль Джеймса Бонда
18:44
Путин обсудил с главой Минтранса развитие водного транспорта и Севморпути

Сейчас читают

Массовые сокращения или рост зарплат: чего ждать от рынка труда в 2027 году
Военный эксперт напомнил об острой ресурсной проблеме Киева
Без БАДов и бургеров: Газманов раскрыл секрет крепкого здоровья
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео