Жизнь стоит смешных денег? Мужчина пытался заказать киллера за 40 тыс. рублей

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 21 0

Почти полтора месяца злоумышленник договаривался о расправе через телефонную будку.

Мужчина пытался заказать киллера и провалился: подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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FOX: мужчина пытался заказать киллера за смешные деньги

В США 33-летнего Чейза Кокса обвинили в попытке организовать заказное убийство за 500 долларов. Мужчина предложил деньги за расправу над другим человеком, а впоследствии пытался скрыть свои намерения. Об этом сообщает телеканал FOX 56 со ссылкой на Министерство юстиции США.

Как следует из обвинительного заключения, житель штата Кентукки с 25 сентября по 3 ноября использовал телефонную будку, чтобы договориться об убийстве. Предполагаемому исполнителю он обещал заплатить не менее 500 долларов (около 41 тысячи рублей).

Следствие также установило, что 8 октября Кокс дал ложные показания федеральным правоохранителям. Во время беседы с сотрудниками ФБР мужчина отрицал, что собирался причинить вред предполагаемой жертве или поручить кому-либо ее убийство.

Федеральный прокурор Джейсон Парман назвал обстоятельства дела особенно тревожными. По его словам, обвинения указывают не только на попытку организовать расправу, но и на намерение скрыть эти планы от следователей. Представитель прокуратуры подчеркнул, что угрозы насилия и попытки их реализации будут тщательно расследоваться.

Федеральное большое жюри присяжных предъявило Коксу обвинения 12 ноября. Мужчина находится в следственном изоляторе округа Шелби.

Первое заседание суда, на котором злоумышленнику официально предъявят обвинения и предложат заявить свою позицию по ним, назначено на 9 декабря.

Если вина Кокса будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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