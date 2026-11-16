Теннисистка Андреева стала первой с 2004 года россиянкой, выигравшей Итоговый турнир WTA — 2026
До нее это удалось лишь Марии Шараповой.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
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О главной спортивной сенсации. Наша теннисистка Мирра Андреева одержала триумфальную победу на Итоговом турнире года в Индиан-Уэллсе. В финале она обыграла украинку Элину Свитолину. Напряженная борьба продолжалась почти два часа.
После матча Андреева лично обратилась к сопернице, та в ответ несколько раз кивнула. Ранее украинка демонстративно отказалась от совместных фото и рукопожатий.
Андреева стала первой россиянкой, кто смог завоевать престижный титул более чем за 20 лет, — до нее это удавалось только Марии Шараповой. В итоге наша спортсменка поднялась на вторую строчку в мировом рейтинге. За победу получила три миллиона долларов и эксклюзивный фиолетовый Mercedes.
Андреева призналась: пока она может лишь позировать за рулем, прав у нее нет.
Уходящий год стал для Андреевой урожайным на победы. Впервые в карьере она стала обладательницей титула «Большого шлема».
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