Праздников много не бывает: когда у школьников будут зимние каникулы

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 16 0

Ребята будут отдыхать почти две недели.

Когда будут зимние каникулы у школьников в 2027 году

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Школам в РФ рекомендовали провести зимние каникулы с 31 декабря по 10 января

Школам порекомендовали провести зимние каникулы с 31 декабря по 10 января. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года», — сказано в сообщении.

При разработке учебного плана школа может ориентироваться как на график Минпросвещения РФ, так и составить собственный, основываясь на рекомендациях ведомства.

В ведомстве также напомнили, что традиционно зимние каникулы у школьников совпадают с периодом празднования Нового года. Это время, как считают в Минпросвещения РФ, важно провести в окружении близких. Качественный отдых поможет школьникам набраться сил и продолжить обучение.

Ранее стало известно о том, что новогодние выходные продлятся с 31 декабря до 10 января. В общей сложности россияне будут отдыхать 11 дней.

На работу граждане, трудящиеся по стандартному графику, выйдут только 11 января. При этом в феврале россиян будет ждать три выходных дня подряд — 21,22 и 23 февраля — в честь Дня защитника Отечества. Суббота, 20 февраля, станет рабочей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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