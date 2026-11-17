Дирекция заповедников «Земля леопарда» сообщила о большом скоплении тихоокеанских белобоких дельфинов в Дальневосточном морском заповеднике. Государственные инспекторы сняли на видео несколько особей из стаи — публикацию разместили в мессенджере МАКС. По словам специалистов, многочисленная группа появилась в заливе Петра Великого в это время года из-за сезонной миграции.

От других дельфинов белобоких отличает серповидный спинной плавник — темный спереди и контрастно белый сзади. Они живут в умеренных широтах, а к осени покидают северную и западную части Японского моря и уходят южнее — к Японским и Курильским островам, где вода зимой достаточно теплая. По пути через залив они кормятся японским анчоусом, сайрой, сельдью иваси и скумбрией.

«Перед началом больших миграций белобокие дельфины склонны сбиваться в крупные стаи от ста до тысячи особей. Это одни из самых высокоорганизованных социальных животных: их объединение — слаженная командная работа», — рассказал ведущий научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Алексей Трухин.

Эксперт отметил, что во время охоты дельфины применяют сложные коллективные стратегии: окружают косяк рыбы плотным кольцом, после чего сбивают добычу в компактный «шар» и по очереди атакуют. Таким образом стая не дает рыбе уйти на глубину.

Дальневосточный морской заповедник основали в 1978 году, чтобы сохранить природу залива Петра Великого — самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003-м он получил статус биосферного резервата, а с 2021 года находится под управлением дирекции «Земля леопарда».

В начале ноября печальные вести о дельфинах пришли из Новой Зеландии. У поселения Нгави массово выбросились на берег гринды — от 40 до 50 особей. Многие из них были мертвы уже при обнаружении, остальные умерли в течение дня. Люди не смогли им помочь — работе спасателей мешали сильные волны, острые скалы и удаленность места.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.