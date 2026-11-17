Макрон из-за влияния бабушки и жены не научился признавать свои ошибки

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за влияния бабушки Манетт и жены Брижит так и остался ребенком, неспособным признавать свою неправоту. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на новую биографию политика, написанную французской писательницей Катрин Най.

В беседе с автором книги сам Макрон говорил, что он «все еще ребенок». При этом из общения с коллегами и бывшими друзьями французского лидера, а также опираясь на собственные наблюдения, Най сделала выводы, что этот политик не умеет признавать собственные ошибки. Такой характер у Макрона сформировался под влиянием двух важных женщин в его жизни: бабушки и жены.

Родственница работала директором школы и с самого детства стремилась сделать из собственного внука шедевр. Поэтому изолировала его в мире книг и учебы. Например, она заставляла юного Макрона читать французских классиков вслух, что позволило будущему президенту освоить навык ораторского искусства, но в то же время сделало его чересчур самоуверенным.

«Самокопание не является частью его интеллектуального мира. Даже если он извиняется, он вернется обратно к вам, чтобы объяснить, что он был прав», — отмечала в своей книге биограф.

При этом, когда в 14 лет Макрон начал встречаться со сверстницей, это его бабушке не понравилось, поэтому она отправила его к родителям. По информации автора книги, когда будущий политик вернулся к родственнице, то дал обещание «больше не смотреть на девушек».

Его жена Брижит в разговоре с биографом отмечала, что ее супруг до сих пор не пережил смерть бабушки и не смог никем ее заменить. Более того, она уверена, что из-за этого ему требуется помощь психотерапевта.

Бабушка внушила Макрону мечту стать писателем, но его произведения не согласилось печатать ни одно издание, поэтому эту деятельность пришлось оставить. Кроме того, будучи подростком, он познакомился с Брижит — она старше его на 24 года. Женщина также стала значимой частью его жизни.

Самоуверенность, сформированная у Макрона под влиянием этих двух женщин, привела к тому, что в 2024 году он инициировал досрочные парламентские выборы. Из-за этого поддерживаемые им правоцентристы оказались в уязвимой позиции за три года до выборов нового главы государства.

Ранее Эммануэль Макрон возмутился из-за оскорблений в свой адрес, которые дважды показали по французскому телевидению. Первый случай произошел 6 октября. Тогда в эфире был показан плакат с нецензурной надписью в адрес французского президента и его жены. На следующий день произошел второй подобный инцидент. В прямом эфире восьмилетний мальчик нецензурно высказался о лидере страны.

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