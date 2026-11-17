Петербург на несколько дней стал столицей Всероссийской спартакиды Специальной Олимпиады. На турнире собрались более 700 особенных спортсменов со всей страны. Им предстоит состязаться в нескольких дисциплинах. Каждый из участников — пример невероятной силы духа.

Сегодня они выходят на арену не просто за медалью, а за правом сказать: «Я смог». Все покажет корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Этих спортсменов зал встречает стоя и громкими аплодисментами. За каждой их победой — не только спортивный результат, но и ежедневная работа над собой. И доказательство того, что возможности человека гораздо шире любых стереотипов.

Петербург принимает Всероссийскую спартакиаду Специальной Олимпиады, которая собрала 700 участников из 41 региона страны. В зале — флаги, яркие костюмы, на сцене — известные артисты.

Спартакиада — не только возможность проявить себя в спорте, но и увидеть новые города и завести друзей. А главное — почувствовать себя частью большого события.

«Это большая мотивация для детей двигаться дальше. И, посмотрев на такие масштабные соревнования, можно больше себя проявлять», — сказала наставник команды из Хабаровска Ольга Воробьева.

«Конечно, радостно. В первый раз я в этом городе, и хочется посмотреть на все», — сказал участник спартакиады Денис Барабанов.

Соревнуются сразу в нескольких дисциплинах: в боулинге, пауэрлифтинге и бочче. Последнее — игра на точность, где главное не сила броска, а мастерство и расчет. Попадание мяча, аплодисменты.

Карина Аверина из Томска бочче увлеклась пять лет назад. За плечами — десятки соревнований и множество наград.

«Заниматься дальше, идти дальше, заниматься спортом этим», — сказала участница Спартакиады Карина Аверина.

Егор Стрикун способен поднять вес втрое больше своего — 120 килограммов. Одиннадцать лет назад начинал с тридцати. Это годы тренировок и упорства, которому позавидуют многие профессиональные спортсмены.

«Поначалу каждому тяжело, а потом тренируешься и становится легче. Спорт дает мне уверенность в себе и мотивацию», — сказал участник спартакиады Егор Стрикун.

Специальная Олимпиада уже 27 лет объединяет атлетов с особенностями интеллектуального развития. И ее задача гораздо шире, чем спортивные результаты. Это возможность для тысяч людей вести активную жизнь, путешествовать, общаться и выходить за пределы привычного круга общения.

«Создана она была не только для того, чтобы спортсмены реализовывались на спортивных площадках и улучшали свои результаты, а для того чтобы люди с особенностями интеллектуального развития получили возможность жить активной жизнью. Выезжать за пределы интернатов, где они зачастую проводят всю свою жизнь», — сказала президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

Спартакиада в Петербурге продлится до 20 ноября. И главное в ней не результат на табло и количество наград. Важно, что у каждого участника есть возможность выйти на площадку и проявить себя.

В Петербург приехали спортсмены с разным уровнем подготовки и разных возрастов — от 14 лет и старше. Но проигравших здесь не будет. Все участники поднимутся на пьедестал почета и получат награду. Ведь каждый спортсмен здесь уже победитель.

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