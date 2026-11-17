Пострадавший в результате подрыва автомобиля в Москве пришел в сознание

Журналист и бывший пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный, который серьезно пострадал при подрыве автомобиля на юге Москвы, пришел в сознание. Об этом «Известиям» сообщил источник.

В пятницу, 13 ноября, в столичном районе Чертаново взорвалась иномарка. В результате пострадал Сергей Заворотный. Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую. Сообщалось также, что он лишился левой руки.

После взрыва Заворотного госпитализировали в больницу, где врачи провели операцию. Позже мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких: он впал в кому.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. По горячим следам силовики задержали 21-летнюю Елизавету. По предварительным данным, девушку обманули мошенники. Они полгода вымогали у нее деньги, после чего подговорили ее совершить подрыв автомобиля. Елизавета заложила взрывное устройство под днище машины Заворотного.

Расследование продолжается.

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