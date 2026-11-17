Опубликовать фотографии с детского утренника, школьного праздника или новогоднего концерта без разрешения других родителей может оказаться дорогостоящей ошибкой. Об этом рассказал юрист Евгений Фурин в беседе с URA.RU.

Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, для размещения изображения человека необходимо его согласие. Если на фотографии несовершеннолетний, разрешение должны дать родители или законные представители.

Но есть исключения. Например, согласие не требуется, если снимок сделан на публичном мероприятии, а конкретный человек не является главным объектом изображения.

«Например, общий снимок с открытого новогоднего концерта, на котором запечатлены выступающие дети, можно опубликовать без отдельных разрешений. Но если это крупный план конкретного ребенка, согласие уже потребуется», — подчеркнул Фурин.

И здесь есть важный нюанс. Не каждый утренник в детском саду или праздник в школьном классе автоматически считается публичным мероприятием. Если торжество проходит в закрытой группе или классе, ссылаться на это исключение следует осторожно.

Впрочем, судебные разбирательства из-за детских снимков уже не ограничиваются теоретическими предупреждениями.

Например, Московский городской суд отказал родителям, которые требовали компенсацию за показ телеканалом кадров с новогоднего утренника. На записи присутствовала их дочь. Однако суд учел, что съемку проводили на публичном мероприятии, а девочка не была главным объектом изображения.

Совсем иначе закончилась история с частной школой в Набережных Челнах. В апреле 2026 года городской суд обязал образовательное учреждение удалить фотографию девочки с сайта и из социальных сетей, запретил дальнейшее распространение снимка и взыскал 40 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Школа использовала изображение ребенка в своем оформлении, но предварительно не получила разрешения родителей.

Отдельные требования действуют для школ и детских садов. Если по фотографии можно установить личность ребенка, необходимо учитывать положения закона № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности статьи 6 и 10.1.

Поэтому разрешение на то, чтобы сфотографировать ребенка во время праздника, еще не означает автоматического согласия на публикацию снимка в интернете. Образовательным учреждениям лучше получать у родителей отдельное разрешение на распространение фотографий.

Особенно осторожно следует относиться к снимкам, на которых указаны имена несовершеннолетних.

«Со своей стороны родители детей, чьи портреты были опубликованы, могут потребовать удаления изображения из соцсетей или с сайтов, а заодно и компенсацию морального вреда. Основание для этого — пункт 3 статьи 152.1 ГК РФ», — резюмировал юрист.

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