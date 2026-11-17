Конституционный суд встал на сторону Матвея Сафонова в деле о размере алиментов

Конституционный суд России постановил пересмотреть дело футболиста Матвея Сафонова о размере алиментов на дочь. Об этом говорится в постановлении опубликованном на сайте суда.

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» оспаривал решение о взыскании четверти своего заработка. КС указал, что при сверхвысоких доходах родителя суды должны учитывать реальные потребности ребенка, а не ограничиваться автоматическим расчетом выплат.

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Почему Конституционный суд поддержал футболиста

По закону один родитель должен перечислять на содержание одного ребенка четверть своего заработка. Если речь идет об обычной зарплате, такой расчет позволяет определить размер выплат без дополнительных разбирательств. Но в случае с очень высокими доходами сумма может оказаться необычно большой.

Именно на эту проблему обратил внимание Конституционный суд. Судьи объяснили: если четверть заработка значительно превышает деньги, необходимые ребенку, суд должен иметь возможность установить другую сумму.

«В любом случае, такое снижение не должно приводить к тому, чтобы оказались ущемленными реальные и разумные потребности ребенка, связанные с возможным лечением, местом его жительства, образованием, образом жизни, который у ребенка сложился», — сказал судья КС РФ Евгений Тарибо. Его слова приводит РИА Новости.

В постановлении также говорится, что крупные алименты не должны превращаться в дополнительный источник дохода для бывшего супруга. Особенно если между родителями конфликт и деньги могут использоваться как способ давления.

При этом КС не отменил обязанность обеспечивать ребенка и не признал действующие нормы Семейного кодекса незаконными. Суд лишь объяснил, что в подобных ситуациях нельзя ограничиваться простым расчетом четверти заработка.

Сколько алиментов требует Матвей Сафонов

Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году после года брака. У бывших супругов есть дочь. В 2025 году Сафонов связал себя узами брака с Мариной Кондратюк, а летом 2026 они сыграли свадьбу.

В январе 2024 года Никулинский районный суд Москвы постановил взыскивать с футболиста четверть его заработка или другого дохода. Однако Сафонов посчитал такой порядок несправедливым и попросил установить фиксированные алименты — 300 тысяч рублей в месяц.

Сторона спортсмена объясняла, что такая сумма позволит обеспечить потребности дочери, не привязывая выплаты к размеру его заработка. Кроме того, защита обращала внимание на доходы бывшей супруги: по мнению футболиста, материальное положение обоих родителей необходимо учитывать при расчете алиментов.

Однако другие судебные инстанции отказали ему. Они посчитали, что стабильный высокий заработок спортсмена позволяет продолжать взыскивать деньги в размере четверти дохода.

После этого Матвей Сафонов обратился в Конституционный суд. Он попросил проверить, можно ли при отсутствии соглашения между бывшими супругами установить фиксированную сумму вместо стандартной доли заработка.

Почему в постановлении упоминаются 200 тысяч рублей

Отдельное внимание Конституционный суд уделил доходам выше 200 тысяч рублей в месяц. Именно такие заработки законодатель относит к высоким при определении повышенных ставок налогообложения.

КС использовал эту сумму как ориентир при объяснении своей позиции. Если алименты значительно превышают 200 тысяч рублей, суду следует особенно внимательно оценивать, действительно ли такие выплаты необходимы для обеспечения ребенка.

Однако это не означает, что алименты теперь ограничены указанной суммой. Конституционный суд не установил максимальный размер выплат и не обязал автоматически уменьшать их всем состоятельным родителям.

Согласно имеющейся в распоряжении РИА Новости жалобе Сафонова в КС РФ, футболист единовременно погасил задолженность по алиментам почти за 3,5 года, выплатив более 61 миллиона рублей, а общая сумма алиментов, перечисленных на содержание ребенка, уже превышает 90 миллионов рублей.

Бывшие супруги продолжают судиться

Спор об алиментах — не единственная причина разбирательств между Матвеем и Анастасией Сафоновыми. Бывшая жена футболиста также обращалась в Конституционный суд. Она обвинила спортсмена в сокрытии доходов и попросила обязать его раскрыть сведения о заработке в «Пари Сен-Жермен».

Кроме того, Анастасия Сафонова подала иск в суд Адыгеи. Она потребовала обязать бывшего мужа соблюдать установленный порядок общения с дочерью.

Согласно решению Никулинского суда, футболист может видеться с ребенком лично или общаться по телефону, если находится за границей. По утверждению бывшей супруги, спортсмен не выполняет эти требования.

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