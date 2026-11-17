После хирургического вмешательства телеведущую подключили к аппарату искусственного кровообращения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Телеведущая Светлана Куницына умерла после операции на сердце
После операции на сердце состояние модели и телеведущей Светланы Куницыной резко ухудшилось. По предварительным данным, она умерла из-за остановки сердца. Подробностями состояния артистки с ТАСС поделился ее коллега Павел Лобков.
По его словам, после операции на сердечном клапане сердце Куницыной несколько дней не могло самостоятельно работать.
«Ей делали операцию на сердечном клапане. Вот у нее в течение нескольких дней сердце не заводилось. Она лежала на аппарате искусственного кровообращения, в медикаментозной коме», — рассказал Лобков.
Позднее появилась надежда на улучшение. Куницына пришла в себя, а сердце вновь начало работать самостоятельно. Однако улучшение оказалось недолгим. 16 ноября модель скончалась. По словам Лобкова, наиболее вероятной причиной смерти стала остановка сердца.
Еще 9 ноября коллега телеведущей сообщал, что она находится в критическом состоянии в реанимации Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Куницына попала туда после операции на открытом сердце.
Светлана Куницына окончила исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В конце 1980-х годов она выбрала карьеру в мире моды. Куницына работала у модельера Вячеслава Зайцева.
В 1987 году она участвовала в организации показа андеграундной моды в Доме моделей на Кузнецком Мосту.
Позднее Куницына перешла на телевидение. В 2000-х годах она стала обозревателем программы на федеральном канале. Затем у нее появились собственные проекты, посвященные моде, — «Искусство высокой моды» и «Шинель #5».
Светлана Куницына умерла на 57-м году жизни.
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