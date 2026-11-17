Сердце телеведущей и модели Светланы Куницыной, которая умерла в возрасте 56-ти лет, не заводилось неделю. Об этом сообщил журналист Павел Лобков, коллега Светланы.

«Светлана Аркадьевна Куницына умерла. После тяжелой операции на сердце примерно неделю сердце не заводилось. Но потом завелось, даже сняли с аппарата ЭКМО. Но вот такая новость. Добрая память, Аркадьевна!» — приводит его слова издание Starhit.

Как стало известно, она находилась в больнице — хирургии имени Бакулева. Куницына не перенесла операцию на открытом сердце, которую проводили 16 ноября.

Светлана родилась 18 октября 1970 года, как утверждала сама телеведущая, в семье «постоттепельных модников, которые танцевали в ресторанах и ходили на итальянское кино».

Телеведущая завершила обучение на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. В конце 1980-х она трудилась была младшим искусствоведом и манекенщицей у знаменитого советского дизайнера Вячеслава Зайцева. В 1987 году содействовала организации показа в Общесоюзном Доме моделей на Кузнецком мосту.

В двухтысячных Куницына входила в число наиболее известных журналистов, освещавших моду на отечественном телевидении. К ее заметным работам относятся авторские проекты о моде — «Искусство высокой моды» и «Шинель #5».

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