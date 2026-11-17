Актер Садальский высказался об обысках в «Ленкоме» и Варшавере

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал прошедшие обыски в театре «Ленком» и уголовное дело, возбужденное против его президента Марка Варшавера. Информацию он предоставил в комментарии 5-tv.ru.

«Обыски были не сегодня, они были в пятницу. У него и на даче были обыски», — рассказал он.

По словам Садальского, деньги уходили на покупку элитной недвижимости заграницей.

«У него там и недвижимость, об этом писал, в Арабских Эмиратах, там 70-й этаж. Я говорил, он поставил тогда договор с каждого билета, который на спектакли Марка Захарова, он получает там 40 процентов. Я все это озвучивал, говорил вслух. Я очень рад, что это заинтересовало Следственный комитет, и они проверили, и он, я знаю, что вывез вещи», — добавил он.

Артист отметил, что за Варшавера заступился только один актер.

«Действительно, там нет артистов, которые жили в шоколаде, и все бы замолчали. Только один за него заступился. Збруев. Говорит, я все равно его любил, и люблю. <…> Все, которым он сделал там добро, все молчат. Но то, что он вор первостатейный, это было давно известно. Он говорит, любит Москву, а имеет, даже задекларировал, место на израильском кладбище. Если ты любишь Москву, значит ты должен быть похоронен в Москве», — отметил он.

По словам Садальского, за его слова на него пытались подать в суд.

«Все документы, они пытались все в суд подать, но у меня очень сильные адвокаты, у меня вся информация по нему», — отметил он.

Ранее появилась информация о том, что в театре «Ленком» прошли обыски, а против его президента Марка Варшавера возбудили уголовное дело.

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