Армия России ударила сразу по нескольким стратегическим объектам ВСУ

Этой ночью наши войска ударили сразу по нескольким стратегическим предприятиям, где производились крылатые ракеты, а также беспилотники, в том числе из иностранных комплектующих.

Помимо этого, высокоточным оружием выведены из строя объекты транспорта и энергетики. Целями также стали Южный и Северный мосты через Днепр, они находятся в Киеве.

Движение по переправам остановлено. Также не ходят поезда метро на одной из линий. Тысячи машин стоят в пробках. Часть города осталась без электричества и воды. Всего в украинской столице прогремело не менее 15 взрывов.

Помимо этого, под удар попали два двигателестроительных завода в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Там проектировали и производили крылатые ракеты, в том числе «Фламинго».

В Днепропетровске целью стали объекты железной дороги. В Харькове под ударом оказалась крупнейшая ТЭЦ города. Сообщения о воздушных атаках приходят из Черкасской, Винницкой и Ровенской областей. Также атакованы суда в портах Одессы.

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