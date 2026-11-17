Удар по тылам ВСУ: поражены заводы, мосты и ТЭЦ
Также атакованы суда в портах Одессы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru
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Армия России ударила сразу по нескольким стратегическим объектам ВСУ
Этой ночью наши войска ударили сразу по нескольким стратегическим предприятиям, где производились крылатые ракеты, а также беспилотники, в том числе из иностранных комплектующих.
Помимо этого, высокоточным оружием выведены из строя объекты транспорта и энергетики. Целями также стали Южный и Северный мосты через Днепр, они находятся в Киеве.
Движение по переправам остановлено. Также не ходят поезда метро на одной из линий. Тысячи машин стоят в пробках. Часть города осталась без электричества и воды. Всего в украинской столице прогремело не менее 15 взрывов.
Помимо этого, под удар попали два двигателестроительных завода в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Там проектировали и производили крылатые ракеты, в том числе «Фламинго».
В Днепропетровске целью стали объекты железной дороги. В Харькове под ударом оказалась крупнейшая ТЭЦ города. Сообщения о воздушных атаках приходят из Черкасской, Винницкой и Ровенской областей. Также атакованы суда в портах Одессы.
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