Заставляли стричь ногти конгрессменам: в США разгорелся скандал

Главврач Конгресса США подал в отставку после жалоб на унизительные поручения

Лечащий врач членов Конгресса и судей Верховного суда США контр-адмирал Брайан Монахан подал в отставку на фоне расследования Пентагона. Об этом сообщает издание The Washington Sun со ссылкой на высокопоставленный источник.

Отставку военного медика подтвердил лидер сенатского большинства Джон Тьюн. При этом ни сам Монахан, ни Военно-морские силы США (ВМС) официально об уходе не объявляли — на сайте ведомства он до сих пор числится в прежней должности.

Скандал разгорелся после жалоб моряков, прикомандированных к офису главврача. По данным Офиса генерального инспектора Пентагона, военнослужащих заставляли выполнять унизительные поручения, например, стричь ногти на ногах законодателям. Кроме того, гражданское руководство вынуждало их работать по 70–80 часов в неделю. Собеседники издания рассказали, что подобное обращение было обычным явлением на протяжении последнего десятилетия, а военные боялись жаловаться, чтобы не потерять ежемесячные бонусы.

Это не единственный скандал, который сотрясает американскую политику в последнее время. В середине сентября в США раскрыли шокирующее прошлое одного из кандидатов в Конгресс — его уличили в съемках для рекламы товаров фетиш-магазина.

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