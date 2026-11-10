Негатив матери: фигуристку Костылеву лишили стипендии в академии Плющенко

Костылева лишилась стипендии от академии Плющенко из-за поведения матери

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева лишилась ежемесячной стипендии в размере 65 тысяч рублей от академии «Ангелы Плющенко». Об этом РИА Новости рассказала менеджер спортсменки и методист академии Елена Благодерова.

«У родителей Лены был договор с академией на стипендию с двумя пунктами. Первый — не писать негатив про школу, руководство и других спортсменов. Второй — не тренироваться на чужих льдах. Оба пункта были нарушены», — рассказала Благодерова.

При этом в академии отметили, что могли бы простить тренировки Елены на чужом льду в Воронеже. Главной причиной отмены выплат стали негативные высказывания матери фигуристки Ирины в адрес школы. По словам Благодеровой, руководство больше не хочет мириться с таким отношением, учитывая, что академия помогала семье.

Скандал вокруг семьи Костылевых разгорелся еще в прошлом году. Тогда телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео, на котором мать фигуристки Ирина бьет Лену кулаком в живот и силой снимает с нее коньки. По словам продюсера, это был не первый подобный случай, а девочка долгое время сталкивалась с жестоким обращением со стороны матери.

Видео вызвало бурную реакцию в спортивном сообществе. Отец фигуристки Валерий поддержал публикацию и показал фотографии следов побоев на теле дочери. Ирина Костылева, в свою очередь, заявила, что дочь сама спровоцировала ее.

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