«Что за люди!» — Севиль по ошибке сорвалась на посетителей спортзала

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 49 0

Выяснилось, что певица просто сделала поспешные выводы о людях, а всему виной оказалась ее забывчивость.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Севиль обвинила посетителей спортзала в невоспитанности из-за своей забывчивости

Певица Севиль Велиева, известная как Seville, однажды устроила мысленную «разборку» с посетителями спортзала из-за собственной невнимательности. Эту историю артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока» на Live Арене.

По словам исполнительницы, во время поездки в Астану она отправилась на тренировку и заметила, что на стойке с гантелями нет снарядов весом два и четыре килограмма. Именно с таким весом певица обычно занимается. Не найдя нужный инвентарь, она решила, что другие посетители не возвращают гантели на место.

«Я обошла весь зал, думаю: „Что за люди? Вот я не понимаю, что, очень сложно взять после себя и положить гантели обратно? В чем проблема? Почему это такая невоспитанная ерунда?“ В общем, всеми бранными словами перебрала в своей голове, не нашла эти гантели», — поделилась Севиль.

Разгадка обнаружилась уже в гостиничном номере. Зайдя в комнату, певица увидела те самые гантели и коврик, которые она заранее прописала в своем райдере.

«И я сказала: „Господи, какое у тебя прекрасное чувство юмора“. Мне было смешно», — рассказала исполнительница.

При этом в прошлом году в интервью RU.TV Севиль утверждала, что у нее нет особых требований к организаторам выступлений. Тогда певица отмечала, что на гастролях ей необходимы прежде всего полотенце и тапочки.

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