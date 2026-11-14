Не только зрение: ученые выяснили, чем опасен свет в офисе для организма

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 26 0

Свет является биологическим сигналом, влияющим на циркадные ритмы и метаболизм, а не только на способность видеть.

Опасен ли офисный свет для здоровья работников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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JBR: офисное освещение оказалось опасным для репродуктивного здоровья

Жизнь под стандартными люминесцентными лампами ослабляет суточные ритмы, повышает уровень сахара в крови и ухудшает подвижность сперматозоидов — к такому выводу пришли исследователи Мичиганского государственного университета.

Исследование опубликовано в Journal of Biological Rhythms. Ученые наблюдали за дневными животными (нильскими травяными крысами), чтобы понять, как офисное освещение влияет на физиологию. Выяснилось, что у животных под дневным светом циркадные ритмы были сильнее, а под люминесцентным — слабее. Один час дневного света в полдень частично компенсировал разницу.

Во втором эксперименте у четырех из десяти животных в группе с офисным светом уровень глюкозы достиг диабетического диапазона (против одного из десяти в дневной группе). Подвижность сперматозоидов под лампами оказалась менее чем вдвое ниже.

«Свет — это не просто то, что помогает нам видеть. Это биологический сигнал, который влияет на организацию циркадных ритмов и, возможно, на ряд последующих исходов для здоровья», — приводит издание слова профессора Лили Ян.

Ученые подчеркивают: результаты получены на животных, и для подтверждения эффектов у людей нужны дальнейшие исследования.

Это не единственный фактор офисной среды, влияющий на здоровье. Дефицит движения, характерный для сидячей работы, опаснее, чем кажется. Длительное пребывание в одной позе замедляет метаболизм, ухудшает кровообращение и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с позвоночником и даже преждевременного старения. Специалисты советуют делать перерывы, больше ходить и по возможности организовать рабочее место так, чтобы проводить часть дня стоя.

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