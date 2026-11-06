Ловят добычу во дворе: волки перестали бояться человека и осваивают городскую среду

Мало было медвежьей угрозы, — теперь волки в российских регионах все чаще выходят к людям. Под Петербургом хищники осмелели настолько, что ловят добычу прямо в подъездах домов.

Пока нападают только на собак. И власти на местах говорят, что человеку можно не опасаться. Но жителей это не успокаивает. Они боятся выходить из дома, и особенно отпускать по утрам детей в школы. Корреспондент «Известий» Артем Яковенко узнал, почему справиться с новой угрозой будет непросто.

Хищники перестали бояться человека и осваивают городскую среду. Это кадры из Ленинградской области, где волк устроил охоту за собакой. Спасти домашнего питомца не смогли.

А это уже Нижегородская область — местные жители с удивлением наблюдают за тем, как между частных домов бродит волк.

— Вот вы не боитесь, что волк ходит?

— Ну а что мне бояться-то? Я взаперти сижу, а кур пускай жрет. Что ж я сделаю?

Чаще всего волки нападают на домашних животных и мелкий скот — тех, кого можно легко утащить.

По габаритам взрослый волк сравним с крупной овчаркой. Некоторые виды могут весить до 80 килограммов. Разница с обычной собакой еще в том, что у этого хищника лучше развиты мышцы и челюсть. Одним укусом он может раздробить крупную кость.

«Ну вот правда, очень страшно. Хорошо, даже не за себя. За детей страшно», — сказала местная жительница Наталья Тараскина.

Только за последнее время волков заметили в Карелии, Республике Коми, Ленинградской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Архангельской областях. Дело даже не в том, что хищникам не хватает кормовой базы, говорят эксперты. Просто волки привыкли к человеку.

«Охота на него разрешена только в определенный сезон. Кроме того, общее отношение к охоте в нашем обществе очень изменилось. Сейчас охотников считают чем-то неэтичным, архаичным. Волк почувствовал, что можно безопасно подходить к населенным пунктам», — сказал заместитель директора по науке Государственного природного биосферного заповедника «Ростовский», кандидат биологических наук Александр Липкович.

Со временем ситуация может только ухудшиться, предупреждают специалисты. Не исключено, что зимой, когда хищникам станет сложнее искать пропитание в естественной среде, они потянутся в города.

«В это время они очень агрессивные. Из-за того, что он теряет страх, у него гормоны начинают, это гормональное состояние. И, скорее всего, тоже как голод. Он выйдет, чтобы потягать собак», — сказала автор проекта «Дом волка», зоопсихолог Вия Лисицына.

Встреча с голодным волком — серьезная угроза и для людей. Вот такой случай из Волгоградской области — скорее исключение из правил. Местные зоозащитники спасли волчицу, которая бегала по улице вместе со стаей бродячих собак. Тайга, такое имя ей дали, оказалась не агрессивной.

Однако и здесь терять бдительность нельзя. Дикого зверя не получится приручить.

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