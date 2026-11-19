Трамп: я с нетерпением жду исторической встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп назвал планируемую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином исторической.

«Здесь, в Китае, я с нетерпением жду исторической трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Путиным, которая состоится сегодня позднее», — сказал Трамп на пленарном заседании форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)», — сказал Трамп.

Как отметил глава Белого дома, предстоящая встреча позволит проанализировать новые линии взаимодействия между РФ, США и КНР.

Путин, Си Цзиньпин и Трамп впервые в истории встретятся в трехстороннем формате на полях саммита 19 ноября.

Ранее Владимир Путин прибыл в Центр международных обменов Шэньчжэня, где состоялось пленарное заседание. Позируя для совместного фото, президент РФ и глава Белого дома заняли места по обе стороны от председателя КНР, оказавшись в центре группового снимка. Владимир Путин расположился справа от китайского лидера, а Дональд Трамп — слева.

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