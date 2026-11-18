Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики и технологическим хабом всей планеты. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на Деловом саммите. О масштабе кооперации говорят цифры. В странах АТЭС проживает свыше трети населения Земли.

Россия готова развивать тесное сотрудничество со странами региона. Одной из точек роста станут наши Дальний Восток и Арктика. О перспективах развития, причем не только на экономическом треке — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Деловой форум АТЭС — первое масштабное мероприятие саммита. Политики и представители крупнейшего бизнеса очерчивают контуры будущего всего Азиатско‑Тихоокеанского региона (АТР). Владимир Путин фиксирует: расклад сил в мировой экономике уже кардинально изменился.

«Произошел, без преувеличения, тектонический сдвиг. Сегодня АТР стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты. На АТЭС приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, 50% мировой торговли товарами и 35% торговли услугами», — заявил президент России Владимир Путин.

При этом Путин подчеркнул: бывшие гегемоны на Западе изменения принимать не хотят и стремятся сдержать прогресс. Но эффект получается обратный.

«Кардинально изменилась валютная структура нашей торговли. Еще в 2021 году доля доллара и евро в оплате нашего экспорта составляла 85% то сейчас упала до девяти. Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру», — добавил российский лидер.

Это понятный сигнал для азиатского бизнеса: работать с Москвой удобно и выгодно. Укреплению деловых связей и будет посвящена значительная часть саммита.

Ритм работы нашей делегации в Шэньчжэне задали еще ночью. В аэропорту Баоань готовились встречать Владимира Путина.

Китайское ноу-хау — красную ковровую дорожку перед трапом раскатывала специальная машина. Правда, не без помощи людей. А группа поддержки скандировала «горячо приветствуем!».

Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС. На летном поле российского президента встречали почетным караулом, военным оркестром и целой армией студентов с цветами и флажками. И хотя этот визит не носит статус государственного, уровень приема вполне ему соответствует.

Китайская сторона явно хотела задать тон всему саммиту — в расчете на конкретные положительные результаты. Си Цзиньпин на деловом форуме подтвердил.

«Важно шаг за шагом продвигать создание зоны свободной торговли в АТР, формировать многоплановую сеть взаимосвязанности, укреплять сотрудничество в области цифровизации торговли, трансграничной электронной коммерции и умной таможни», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Капитаны азиатско-тихоокеанского бизнеса. 2000 человек из более чем сотни крупнейших компаний АТЭС. Обсуждают развитие торговли, экономики, гуманитарной сферы. Национальная Медиа Группа в эти дни подписала соглашение с одной из крупнейших медиакомпаний провинции — Shenzhen News Group. Но главное — во время медиафорума АТЭС прошла презентация нового российско-китайского фильма «Черный шелк».

106-й этаж главного небоскреба Шэньчжэня. Идеальное место для того, чтобы впервые в Китае представить захватывающие кадры детективного экшена такого уровня. Среди гостей — министр культуры России, глава Медиакорпорации Китая, он же заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК компартии страны.

«Наши китайские партнеры предложили заранее начать продвижение „Черного шелка“ в Китае и приурочить это именно к визиту президента Владимира Владимировича Путина в Китай и к саммиту АТЭС. И поэтому вот такое уникальное событие. По словам представителя Госкино Китая, никогда они не делали ничего подобного ни для какого иностранного фильма на полях медиасаммита АТЭС», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

В китайском национальном прокате фильм выйдет под названием «Операция «Черный шелк». 1931 год. Шанхай. Интриги, противостояние иностранных спецслужб. Здесь смело переплетаются вымышленные сюжетные линии и реальные исторические факты. Над созданием съемочные группы из России и Китая работали вместе.

Совсем как сейчас в Шэньчжэне. Встреча российского и китайского лидеров может многое в мире изменить.

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