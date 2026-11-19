Деду Морозу можно отправить письмо двумя способами

Дед Мороз 18 ноября отмечает день рождения. Это значит, что пришло время готовиться к Новому году и отправлять ему письма! Главный зимний волшебник живет в Великом Устюге, куда каждый год приходят тысячи посланий от детей и взрослых. В URA.RU рассказали, как написать письмо, куда его отправить и что обязательно указать на конверте.

Есть два способа связаться с зимним волшебником. Первый — отправить обычное бумажное письмо. Для этого нужно написать на конверте следующий адрес:

162390, Вологодская область, город Великий Устюг, переулок Октябрьский, дом 1А.

Получателем укажите Деда Мороза. Это адрес городской Почты Деда Мороза. Не путайте его с юридическим адресом организации или загородной резиденцией, куда приезжают туристы.

Второй способ подойдет тем, кто не хочет идти на почту. Можно отправить электронное письмо на адрес ao_dm_pochta@mail.ru. В теме сообщения лучше написать «Письмо Деду Морозу».

Как подписать конверт, чтобы письмо дошло

Тут есть несколько простых правил. Адрес Деда Мороза нужно написать в правом нижнем углу конверта. Свои данные — в левом верхнем. Марку следует наклеить в правом верхнем углу.

На обратной стороне или в левом верхнем углу укажите свое имя, фамилию, город, улицу, номер дома и квартиры, а также почтовый индекс. Это важно! Если помощники Деда Мороза захотят отправить ответ, им нужно знать, куда его доставить.

Перед отправкой конверт необходимо заклеить и оплатить пересылку. Марку можно купить прямо на почте. Сотрудники помогут подобрать подходящую с учетом веса письма.

Что написать Деду Морозу

Не знаете, с чего начать? Необязательно придумывать длинную сказочную историю. Расскажите о себе, вспомните интересные события уходящего года и, конечно, поделитесь своей мечтой.

Вот пример письма, который можно взять за основу:

«Здравствуй, Дедушка Мороз!

Меня зовут… мне… лет. В этом году со мной произошло много интересного. Я научился (научилась)… впервые попробовал (попробовала)… А больше всего я горжусь тем, что…

Знаю, что перед Новым годом у тебя очень много дел. Поэтому хочу пожелать тебе здоровья, сил и хорошего настроения!

У меня есть одна заветная мечта —… Я очень надеюсь, что она исполнится. А еще хочу, чтобы мои родные были здоровы, вся семья чаще собиралась вместе и в новом году произошло много счастливых событий.

Спасибо тебе за новогоднее волшебство!

С теплом, …»

К письму можно приложить рисунок, открытку или фотографию. А вот превращать послание в длинный список требований не стоит. Гораздо интереснее рассказать Деду Морозу, почему именно этот подарок так важен и о чем еще мечтается в преддверии праздника.

Отправить письмо можно уже сейчас. И кто знает, возможно, именно ваше послание окажется среди тех, на которые помощники Деда Мороза захотят ответить!

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