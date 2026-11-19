Шпионский детектив «Черный шелк» еще не вышел на большие экраны, но его уже обсуждает вся китайская пресса! Кадры грядущей премьеры сейчас в репортажах крупнейших агентств.

И это неспроста. В преддверии саммита АТЭС в Поднебесной презентовали трейлер, который вызвал неподдельный интерес.

Новостные порталы отмечают масштаб церемонии, а также интригующий сюжет. Он расскажет историю героев и антагонистов. И покажет, как укреплялась дружба между Россией и Китаем.

К слову, в кулуарах саммита «Известиям» удалось встретить актеров и узнать: каково это — вживаться в роль специального агента?

— Есть ли у тебя черный пояс, какая-то степень?

— Есть, но я забыла взять сегодня. Но, конечно, очень… Мне очень жалко, потому что я не хотела бить человека. Это не Ханьи. Настоящая Ханьи — это просто вот такая очень нежная, очень скромная. Я очень долго готовилась. Непросто, это реально сложно.

— Если подойдут хулиганы, ты сможешь ответить?

— Почему нет. Да, конечно, — сказала актриса Чжэн Ханьи.

«Черный шелк» — совместный кинопроект наших стран. Для съемок создали десятки уникальных локаций, трюки выполнены вживую. Именно так съемочная группа добивалась достоверности и эффекта присутствия для зрителя. В фильме появятся новые герои, в том числе исторические личности. А корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку даже досталась эпизодическая роль!

Большая премьера шпионского детектива «Черный шелк» — уже весной 2027-го.

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