FPV-дроны уничтожили позиции и технику ВСУ под Харьковом

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили позиции, технику и средства снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

Военнослужащие 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса обнаружили опорный пункт противника в ходе воздушной разведки. После передачи координат оператор направил беспилотник «ПВХ-2» на цель и уничтожил блиндаж, в котором находились украинские военные.

Еще одной целью стал наземный роботизированный комплекс, предназначенный для доставки продовольствия, боеприпасов и других грузов к линии боевого соприкосновения. Его обнаружили во время ночного наблюдения за маршрутами снабжения ВСУ. Для поражения техники использовали FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский».

Оператор беспилотников с позывным «Ахмед» рассказал, что расчеты выполняют задачи на разных расстояниях от линии фронта. Помимо ударов по укрытиям и технике, военнослужащие ведут разведку и нарушают снабжение противника.

«Если рассматривать какие-то средние либо дальние участки, то режем логистику, то есть заставляем противника голодать либо по боеприпасам, либо по продуктам питания», — рассказал «Ахмед».

По словам бойца, операторы используют как радиоуправляемые беспилотники, так и аппараты на оптоволокне. Среди целей расчетов — склады, грузовые автомобили, артиллерийские орудия и другая военная техника.

Военнослужащий с позывным «Змей», инженер-сапер расчета FPV-дронов, также рассказал об участии в уничтожении укрытий, складов горюче-смазочных материалов и имущества противника.

Операторы беспилотных систем несут круглосуточное дежурство, проводят разведку, корректируют артиллерийский огонь и контролируют результаты ударов. Их работа также обеспечивает поддержку штурмовых подразделений группировки «Север» в Харьковской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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