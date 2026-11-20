Российские военнослужащие уничтожили блиндаж с личным составом противника и роботизированный комплекс для доставки грузов.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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FPV-дроны уничтожили позиции и технику ВСУ под Харьковом
Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили позиции, технику и средства снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.
Военнослужащие 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса обнаружили опорный пункт противника в ходе воздушной разведки. После передачи координат оператор направил беспилотник «ПВХ-2» на цель и уничтожил блиндаж, в котором находились украинские военные.
Еще одной целью стал наземный роботизированный комплекс, предназначенный для доставки продовольствия, боеприпасов и других грузов к линии боевого соприкосновения. Его обнаружили во время ночного наблюдения за маршрутами снабжения ВСУ. Для поражения техники использовали FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский».
Оператор беспилотников с позывным «Ахмед» рассказал, что расчеты выполняют задачи на разных расстояниях от линии фронта. Помимо ударов по укрытиям и технике, военнослужащие ведут разведку и нарушают снабжение противника.
«Если рассматривать какие-то средние либо дальние участки, то режем логистику, то есть заставляем противника голодать либо по боеприпасам, либо по продуктам питания», — рассказал «Ахмед».
По словам бойца, операторы используют как радиоуправляемые беспилотники, так и аппараты на оптоволокне. Среди целей расчетов — склады, грузовые автомобили, артиллерийские орудия и другая военная техника.
Военнослужащий с позывным «Змей», инженер-сапер расчета FPV-дронов, также рассказал об участии в уничтожении укрытий, складов горюче-смазочных материалов и имущества противника.
Операторы беспилотных систем несут круглосуточное дежурство, проводят разведку, корректируют артиллерийский огонь и контролируют результаты ударов. Их работа также обеспечивает поддержку штурмовых подразделений группировки «Север» в Харьковской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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