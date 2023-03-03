Народный праздник Овсянки: что можно и нельзя делать 3 марта
Согласно преданию, как 3 марта проведешь, таким и будет целый год. Поэтому строго-настрого запрещалось впадать в уныние и браниться.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov
В народе 3 марта прозвали праздником Овсянки. В этот день чествовали языческого бога Ярило — образ плодородия, а также подкармливали желтую птичку овсянку — символ пришедшей весны.
Почему праздник называется Овсянки
Название народного праздника Овсянки назвали в честь маленькой птички, которая, как казалось, в этот день начинала чирикать: «Покинь сани! Покинь сани!», сообщая об окончании холодов.
Вместе с овсянкой теплу радовались и люди: проводили гулянья с песнями и хороводами, а вечером собирались дома на посиделки. Частично праздник Овсянки — это продолжение отмечаемого 2 марта Ярилина дня.
3 марта мужчины в деревнях начинали готовиться к полевым работам: ремонтировали плуг, борону и другой инвентарь.
Что можно делать 3 марта
В этот день женщины по традиции пекли пирожки из овсяной муки, овсяное печенье и булочки в форме птичек. Сдобой угощали родных и близких, а также птичку-овсянку. Если виновница торжества поклюет предназначенное ей подношение, то весна придет быстро.
Чем больше хозяйка приготовит еды, тем больше благополучия придет в этом году в ее дом.
На Овсянки нужно надеть что-нибудь желтое. На удачу.
Что нельзя делать на праздник Овсянки
Самым главным грехом 3 марта считалось грустить, пребывать в унынии и ругаться. Поговаривали, какое настроение будет 3 марта, так и будешь чувствовать себя целый год.
Ни в коем случае нельзя самостоятельно искать птичку овсянку — можно навлечь череду неудач. А вот если это произойдет случайно — быть добру.
На Овсянки запрещалось носить одежду темного цвета. Кто ослушается — будет долго в трауре ходить. Лучше надеть что-то яркое или светлое.
Также на Овсянки нельзя бездельничать. Тот, кто хорошенько потрудится, не будет знать забот весь год. Однако чинить вещи или выносить мусор не стоит — считалось, что так можно накликать болезням. Кроме этого, на 3 марта старались не играть свадьбы или закатывать шумные праздники.
Приметы и поверья на 3 марта
Наши предки верили — ничего не происходит просто так. Они всегда прислушивались и присматривались к ряду знаков, по которым определяли, хорошо или плохо пройдет месяц или даже целый сезон. Большинство примет 3 марта так или иначе связаны с урожаем.
- День сухой — жди отличный урожай.
- На Овсянки половодье — летом будет хороший сенокос.
- На небе мерцают звезды — к похолоданию.
- Бледный месяц — к сильному снегопаду, ясный — к стуже.
- Услышать 3 марта гром — к обильному урожаю.
- Заяц перебежит дорогу — к неудаче.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что категорически нельзя делать 4 марта в день святого Филиппа.
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