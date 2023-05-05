Луков день: почему 5 мая нужно обязательно съесть лук

Православная церковь 5 мая чтит память святого апостола Луки.

Житие святого Луки

Святитель Лука был апостолом от семидесяти, сподвижником святого Павла. Он жил в I веке в сирийской Антиохии и стал автором одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Апостол был врачом и знатоком права. Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев. По преданию, Лука написал первую икону Пресвятой Богородицы и образы апостолов Петра и Павла.

В числе первых 70 учеников был послан Иисусом Христом проповедовать новую веру еще при земной жизни Спасителя. он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, а когда того казнили, в одиночку прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В греческих Фивах Лука принял мученическую смерть: 84-летнего старца повесили на дереве.

Мощи святого Луки покоятся в итальянской базилике Святой Иустины в Падуе.

5 мая — День Луки или Луков день

Как можно было догадаться по названию праздника, на Луку в деревнях сажали лук. Это растение занимало особое место на кухне. Лук спасал при острой нехватке продовольствия в голодные времена, укреплял иммунитет и сам по себе был одним из самых доступных продуктов. Как раз Луку у крестьян уже практически не оставалось зимних запасов, поэтому они говорили: «На Луки нет ни хлеба, ни муки».

На Луку, как и на предыдущий Проколов день, в деревнях опасались нечистой силы. Говорили, что на рассвете 5 мая беременные ведьмы водят хороводы. Считалось, что если женщина хочет избавиться от бесплодия, ей нужно тихонько подкрасться, незаметно скинуть с себя одежду и присоединиться к ним.

Что можно делать 5 мая

В народе верили, что в Луков день нужно обязательно съесть хоть немного лука.

Кто этого не сделает, надолго заболеет. О целебных свойствах растения свидетельствуют поговорки: «Лук от семи недуг», «Кто ест лук — избавлен от вечных мук», «Лук да баня все исправят».

Чего нельзя делать в Луков день

Луков день категорически не подходит, чтобы печь блины. Считалось, что на такой запах слетится нечисть и нашлет на семью ссоры и скандалы до конца года.

Нельзя находиться в одиночестве, пишет utro.ru. А особенно одному идти в лес — говорили, что злые силы обязательно запутают и уведут за собой.

Не рекомендуется разбрасывать вещи — потерянное может потом и не отыскаться, а еще хуже — в нем поселятся темные силы.

В семье с младенцем на Луку нельзя ничего выносить из дома или отдавать кому бы то ни было вещи — вместе с ними можно отдать счастье ребенка.

Приметы на 5 мая

Найти в Луков день деньги — к большой прибыли.

5 мая тепло — хорошая погода останется до конца весны, а год будет богатым на урожай.

В ночь на Луку заморозки — до осени будет еще 40 морозных ночей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что категорически нельзя делать перед зеркалом. Во все времена, зеркало считалось мощным энергетическим проводником, который может принести человеку немало бед при неправильном использовании.