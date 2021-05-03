Что можно и нельзя делать 4 мая в Проклов день

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Валентин Черников
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В этот день православная церковь чтит сразу нескольких мучеников, однако самым популярным из них стал Прокул Путеольский.

Что можно и нельзя делать 4 мая в Проклов день

Фото: Depositphotos / sabphoto

В четвертый день мая, 21 апреля по старому стилю, православная церковь чтит память преподобного Прокла и отмечает обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского. Отсюда на Руси этот день называли Проклов или Федор-ляльник.

Традиции на 4 мая

Название «ляльник» произошло от слова «лелеять». Поскольку в начале мая девушки водили хороводы около яблонь — как говорили в народе, лелеяли погожее времечко.

Вместе с тем в этот день предки отгоняли нечисть, которая «бесится» после зимы. Собираясь компаниями, крестьяне выходили за околицу, становились лицом к западу, произносили заговоры и проклятья. Запад в народной традиции символизировал тьму.

Согласно поверьям, Проклов день также удачен для поиска пропавших без вести людей и потерянных вещей.

Что нельзя делать 4 мая

На Федора запрещается ссориться с близкими. А суеверным не стоит занимать себя тяжелым физическим трудом. В народе говорили, что от работы, выполненной сегодня, будет мало толку.

Приметы на 4 мая

На черемухе много цветов — лето будет сырым;

Если раньше распустилась береза, лето выдастся сухим, а если клен — дождливым;

Мелкий дождик сегодня — к затяжному ненастью.

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