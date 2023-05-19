Иов Горошник: зачем утром 19 мая полезно собирать росу

Христиане всего мира ежегодно 19 мая вспоминают святого праведника Иова Многострадального — главного героя «Книги Иова» в Ветхом Завете.

Житие Иова Многострадального

Святой, согласно писанию, был образцом истинной веры, жизни с целью исполнения воли Бога, праведности и терпения. Благочестивый Иов жил приблизительно за две тысячи лет до Рождества Христова в северной части Аравийского полуострова. По некоторым данным, он был сыном Нахора и племянником Авраама. Преданность и искреннее служение святого отметил сам Бог, одарив его большим богатством.

Иов стоял во главе счастливого и большого семейства — супруга подарила ему семерых сыновей и трех дочерей. Все они жили дружно и в достатке, регулярно собирались вместе на общие трапезы. Святой строго следил за поведением своих детей, чтобы они тоже не грешили перед Всевышним ни поступками, ни даже мыслью.

Однажды перед лицом Бога предстал дьявол, который позавидовал счастью Иова. Он сказал Творцу, что его почитание праведником лицемерно и прекратится сразу же, как только тот потеряет достаток и испытает несчастья.

Желая показать терпение и веру Иова, все богатства святого Господь передал в распоряжение сатаны. Праведник лишился своего имущества и даже детей, которые погибли под развалинами дома во время пира. Но все равно мужчина не согрешил и не сказал ничего дурного о Боге.

Дьявол настаивал на своем и заявил, что это из-за того, что самого святого никто не трогал. После этого Иов потерял и здоровье, пораженный страшной болезнью черной проказы. Ему пришлось находиться вне селения и испытать все тяжелые последствия этого недуга.

Друзья Иова пытались убедить праведника в мысли, что в земной жизни именно грешные люди всегда наказываются Богом, а правовые благоденствуют. По их мнению, она представляет собою полное соответствие между нравственным достоинством человека и его внешним положением. Такое представление они применили и к Иову, обвиняя его в нечестии, за которое он якобы и был так наказан. Мужчина уверял друзей, что его страдания незаслуженные и за ним нет никакого греха. Он доказывал существование другого порядка, по которому в земной жизни часто нечестивые благоденствуют, а праведники страдают и поэтому счастье и несчастье человека здесь не может служить показателем его благочестия или нечестия.

Иов испытывал ужасные страдания, сознавая праведность жизни, и недоумевал над своим противоречивым положением. От друзей он слышал лишь обвинения вместо утешения, из-за чего ему становилось еще хуже. В конце концов, он обратился к Богу, желая оправдания, и получил от него ответ. Иов осознал свое ничтожество пред Творцом, сознался в неуместности сомнений и попросил прощения.

В результате Всевышний вернул ему здоровье и все потерянное, включая семейное благополучие. Считается, что после этого святой прожил еще долгие годы в счастье и полным веры в Создателя.

Значение предания о жизни Иова

История Иова служит ответом на вопрос о причине страданий праведников на Земле. Она указывает на то, что трудности и лишения происходят по воле Божией. Это должно послужить утешением для тех, кто столкнется с земными бедствиями, так как при таком условии страдания получают свой высший смысл. Страдальцы же смогут легче перенести все тяготы и получить дополнительные силы для их перенесения. При этом можно отметить мысль, что земная жизнь имеет только переходное значение и готовит к загробной, где царствует правда, где зло существует только как наказание, и добро служит вознаграждением.

Жизнь святого Иова раскрывает мысль, что ангелы выступают в роли исполнителей замыслов Бога, защищают человека и помогают ему в борьбе со злом. В то же время присутствует и злой дух, который выступает в качестве страшного врага для хороших людей, пытается их оклеветать, принизить значимость добрых поступков и подорвать веру. Лучшим способом борьбы с дьяволом выступает преданность Творцу.

19 мая — Иов Горошник

На Руси праздник получил название «Иов-горошник».

Жители деревень обычно сеяли горох именно 19 мая. По традиции делать это нужно было обязательно на закате. Это объяснялось тем, что воробьи не должны заметить семена, иначе они бы их выклевали. Верующие просили святого Иова о богатом урожае.

Что можно делать 19 мая

Люди издавна считали, что в этот день роса обладает чудодейственной силой. Поэтому ходили по траве босиком с самого утра и взрослые, и дети. Самые маленькие даже кувыркались в ней, чтобы набраться силы и здоровья. Также росу собирали, вымакивая полотенцем, выжимали ее в сосуд и хранили. Позднее целебную влагу использовали при изготовлении лекарств.

В качестве идеального момента для начала путешествий считается именно 19 мая. Также легко пойдет процесс самообразования, изучения иностранных языков, научных исследований.

Что нельзя делать 19 мая

Праздник Иова Горошника плохо сочетается с рационализмом, скептицизмом и прагматизмом. Человеку следует возвыситься над бытовыми проблемами. Это увеличивает шанс того, что интуиция подскажет выход из сложившейся ситуации.

Также нельзя лишний раз топтаться по траве, на которой роса, и смахивать ее без всякой цели. Оскорбительное отношение к траве недопустимо.

Приметы 19 мая

За многие века празднования народ подметил множество разных примет, которые характерны для 19 мая: