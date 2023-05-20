Купальница: что можно и нельзя делать 20 мая

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Сергей Зеленский
Сергей Зеленский Сергей Зеленский Журналист 3 355 0

По традиции 20 мая в деревнях крали у соседей семена для посадки, а также запоминали сны.

Купальница: что можно и нельзя делать 20 мая

Фото: www.globallookpress.com / Anvar Galeev

Христиане всего мира 20 мая вспоминают мученика Акакия сотника. Также это день воспоминания явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Житие Акакия Каппадокиянина

Святой Акакий жил на рубеже II–III веков в Каппадокии. Доподлинно неизвестна дата его рождения, однако молодость святого пришлась на яростные антихристианские гонения императора Максимиана.

У Акакия успешно складывалась военная карьера — к 25 годам он уже командовал сотней воинов Мар­ти­сий­ско­го пол­ка. Однажды вышестоящему начальнику стало известно о его вере, и Акакия подвергли неимоверным многодневным пыткам. Затем его за­клю­чи­ли в тяж­кие око­вы и по­са­ди­ли в тем­ни­цу, а через какое-то время повели в Византию.

Святой изнемогал от ран, тяжелых оков и жажды, но на привале нашел в себе силы поблагодарить Бога за то, что спо­до­бил­ся стра­дать за Его имя. После все присутствующие услышали голос с неба: «Му­жай­ся, Ака­кий, и кре­пись!».

В столице мученика отправили в заключение, но другие узники видели, как по ночам в его камеру являются светлые юноши, омывают его раны и подающие ему пищу. Увидев через неделю, что Акакий отлично выглядит и вовсе не страдает, военачальник велел избить его и выбить все зубы. В 303 году его обезглавили мечом.

При императоре Кон­стан­тине Ве­ли­ком мо­щи свя­то­го Ака­кия упокоили в кон­стан­ти­но­по­льском хра­ме, по­стро­ен­ном в его честь. Впо­след­ствии они бы­ли пе­ре­не­се­ны в итальянскую Ка­лаб­рию, в го­род Сцил­ля­цию.

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме

После смерти императора Константина Великого престол занял его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына и Отца.

В утверждение святого Православия Господь явил в Иерусалиме небесное знамение в 351 году. В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая по старому стилю, в три ночи на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее так сильно, что превосходило свет солнца.

Явление знамения Креста началось над Голгофской горой и достигало горы Елеонской. Знамение переливалось всеми цветами радуги и привлекло к себе взоры всех людей.

20 мая — Купальница

На Руси праздник называли Купальницей. Считалось, что вода в этот день обладала целебными свойствами. На улицу выставляли ведра с водой, чтобы она погрелась под лучами майского солнца, а затем ее пили и умывались.

В народе же день не просто так получил название Купальница. С раннего утра предки шли на реку. Считалось, что 20 мая вода целебная, так как ее согревает весеннее солнце. Крестьяне набирали речную воду в ведра, а днем заводили лошадей в реку, чтобы обрызгать водой, тогда они обретали крепкое здоровье, согласно поверьям.

Также день посвящали и активным посевным работам, что отразилось в народной поговорке: «На Купальницу важно время не упустить, и силы не растерять».

Что нельзя делать 20 мая

На Купальницу лучше не начинать ничего кардинально нового, но сформировать в голове четкий план действий. Безусловно, это не значит, что можно 20 мая предаваться лени — текущие дела требуют доведения до конца.

В праздник, по поверьям, запрещается купать ребенка кому-либо, кроме матери. На пользу ему это не пойдет, впрочем, и сильного вреда не принесет.

Нельзя умываться 20 мая ключевой водой. Она, якобы, еще не напиталась солнцем и не может наделить живительными силами.

Не рекомендуют заниматься на Купальницу посадками — урожай может не удаться.

Под запретом гадания на картах. Карты могут либо соврать, либо вообще изменить судьбу не в ту сторону.

Что можно делать 20 мая

Желательно пребывать в приподнятом легком настроении, контролировать мысли и эмоции, не допуская негатив.

Пойдет на пользу запомнить свой сон. Считается, что 20 мая сновидения всегда вещие. Они могут указать на препятствия, затруднения в делах и способы их преодоления. Возможно увидеть свое будущее.

Также 20 мая существовала одна важная традиция. Считалось, что самый лучший урожай получится от чужих семян, особенно украденных. Именно поэтому люди ходили друг к другу в гости и незаметно брали небольшое количество семян.

Народные приметы 20 мая

  • Ласточки рано прилетели из теплых краев — год будет счастливым.
  • Ласточки высоко летают — погода выдастся ясной. Летают над землей — жди дождя.
  • Дождь 20 мая — к теплому сентябрю.
  • Вечерняя радуга на Купальницу — к ясной погоде, утренняя — к дождливой, пишет utro.ru.
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