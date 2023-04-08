Гавриил Благовест: что нельзя делать 8 апреля в день Архангела Гавриила

Восьмого апреля, на следующий день после Благовещения, православная церковь празднует Собор Архангела Гавриила.

Кто такой Архангел Гавриил и в чем он помогает

Гавриил — один из высших Архангелов, упоминаемых в Священном писании и почитаемых в иудаизме, христианстве и исламе. Имя Гавриил (Габриэль, Джабриил) переводится с иврита как «Всевышний — сила моя». Согласно христианской традиции, Гавриил открывает тайное знание Бога. В Ветхом и Новом завете Архангел Гавриил являлся библейским персонажам и передавал им важную информацию. Так, он открыл Моисею тайну о сотворении мира и помог записать Книгу Бытия. Пророк Даниил смог увидеть будущее и получил от Гавриила точное указание даты рождения Спасителя (через семьдесят седмин). Отцу Иоанна Крестителя, священнику Захарии, Гавриил передал весть о скором рождении сына и его важном предназначении, упомянув, что тот исполнится святого духа еще в чреве матери. Святой Анне, матери Богородицы, он рассказал о появлении Пречистой Марии. Самой Деве Марии Гавриил явился, чтобы передать благую весть о рождении Иисуса Христа. А по завершению ее земного пути Архангел возвестил Матерь Божью о скором успении. После смерти Спасителя именно Гавриил передал женам-мироносицам весть о его Воскресении.

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На иконах Архангел Гавриил изображается как молодой юноша с цветущей райской ветвью или белой лилией в руке. Также встречаются его изображения со сферическим зеркалом или с горящей свечой внутри светильника. На гербе Российской империи Архангел Гавриил был запечатлен как один из щитодержателей.

Архангелу Гавриилу молятся о зачатии и рождении ребенка. Он считается покровителем беременных женщин и молодых матерей. Его также просят о помощи в принятии сложного жизненного решения, поиске предназначения и наставлении заблудшей души на путь истинный.

Собор Архангела Гавриила

Собор в названии праздника означает «собрание». Православные христиане собираются вместе, чтобы прославить Архангела Гавриила. Собор Архангела Гавриила празднуется шестеричным богослужением дважды в году — 8 апреля и 26 июля.

Архангел Гавриил почитается после Благовещения за то, что он, будучи избран Богом как посланник, сообщил Деве Марии, а с ней и всем людям, благую весть о скором рождении Сына Божия. В праздник Собора святого архангела Гавриила верующие вспоминают его многократные явления праведникам и его ревностное исполнение Божьей воли.

Считается, что поводом к установлению праздника Собора Архангела Гавриила послужило освящение в XVII веке в Константинополе храма, построенного в честь этого архангела Божия.

8 апреля — Гавриил Благовест

Архангел Гавриил явился Марии с благой вестью, за что был наречен в народе Благовестом или Благовестником. Также за ним закрепилась поговорка: «Гавриил — выверни оглобли». Связана она с тем, что крестьяне пересаживались с саней на телеги и перезапрягали лошадей.

8 апреля женщины заканчивали прясть пряжу. После Гавриила Благовеста прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок. Скорее всего, традиция связана с началом работ в поле и нехваткой времени на рукоделие.

Девушки на Гавриила не ходили с распущенными волосами. Считалось, что, нарушив эту традицию, будущий супруг будет часто уезжать из дома или гулять.

Что нельзя делать на Гавриила

8 апреля запрещалось скупиться. Жадина рискует остаться без счастья и удачи и достатка. На Гавриила вообще не рекомендовалось заводить беседы о деньгах, чтобы не навлечь на себя финансовые проблемы.

Не стоит решать рабочие вопросы, подписывать документы, вести переговоры. Ничего из проделанного не принесет успеха.

Нежелательно совершать покупки, начинать новые дела, а также заниматься рукоделием.

В день Гавриила сила произнесенного слова колоссально возрастает. Поэтому категорически нельзя сквернословить, желать кому-либо зла и вообще произносить что-либо негативное. Важно пребывать в хорошем расположении духа, с улыбкой и легким сердцем.

Что можно делать 8 апреля

Рекомендуется искренне помолиться Архангелу Гавриилу, так как он поможет разрешить любую проблему самым наилучшим образом.

Будет нелишним избавиться от любых обид, иначе этот негативный груз будет определять все дальнейшие мысли и действия человека.

Народные приметы на 8 апреля