«Алые паруса»: Музыка, без которой нельзя представить праздник выпускников

Говоря об «Алых парусах», сразу вспоминается невероятное пиротехническое шоу, красочный проход брига «Россия» по Неве и «Гимн великому городу» Глиэра, без которого праздник уже сложно представить. Какая музыка сопровождала «Алые паруса» в начале пути и что выпускники слушают сейчас?

«Алые паруса» в 1968-м: «Вам, молодые граждане!»

Праздник в 1968-м начался с диктора, который объявлял: «Вам, юноши и девушки, молодые граждане нашего города, посвящается этот праздник!». Яхта «Металлист», первый символ «Алых парусов», торжественно прошла в акватории Невы под произведение Рейнгольда Глиэра «Гимн великому городу». Позже эту композицию будут исполнять на каждых «Алых парусах».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10229764/track/26370829'>Медный всадник, соч. 89: Гимн Великому городу</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/326252'>Марк Эрмлер</a> на Яндекс. Музыке

Традиция прерывалась, возобновлялась и трансформировалась, но кое-что осталось неизменным. Это звуки увертюры из балета «Медный всадник», премьера которого состоялась в 1949 году. Вряд ли советский композитор Рейнгольд Глиэр думал, что его мелодия станет не только официальным гимном Санкт-Петербурга, но и неотъемлемой частью партитуры праздника выпускников. «Гимн великому городу» Глиэра всегда звучит с появлением бригантины под алыми парусами. Величавая и строгая музыка так идет торжественности момента!

Фото: архив 5-tv.ru

В конце 60-х, кроме парусника мечты, по Неве шли «корабли труда», которые вполне в духе времени символизировали героические будни. Названия у них были соответствующие: «Молот», «Серп» и «Атом». С суден выпускников приветствовали рабочие, труженики села и молодые ученые. Флотилия сопровождалась ораторией Дмитрия Шостаковича «Песнь о лесах». Чего не скажешь о другом произведении — увертюре Исаака Дунаевского, тоже прозвучавшей на самом первом празднике «Алые паруса» и ставшей его музыкальной визитной карточкой.

Увертюра Дунаевского к еще довоенному фильму «Дети капитана Гранта» — как волнующее приключение, полное риска и романтики. Она пропитана солью морей и свежестью ветра. Без увертюры Дунаевского праздник «Алые паруса» невозможно представить так же, как и без самих алых парусов.

Классика и эксперименты

Праздничная партитура, конечно же, меняется из года в год. Потому что меняются время и ритмы, и сами выпускники. Но есть вечные ценности. И вечная музыка, идеально соответствующая чувству. Сказочная напевность «Картинок с выставки» Модеста Мусоргского, нереальность «Жар-птицы» Игоря Стравинского, щемящая нежность «Вальса» Евгения Доги и словно гимн бессмертной любви — увертюра Сергея Прокофьева к «Ромео и Джульетте». А когда взрываются пиротехнические снаряды и небо над городом расцвечивается миллиардом огней, нет ничего лучше «Оды олимпийскому огню» Александры Пахмутовой или сочинения Андрея Петрова из кинофильма «Укрощение огня».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3836333/track/31618129'>Увертюра</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/233554'>Андрей Павлович Петров</a> на Яндекс. Музыке

Очень долго музыкальная дорожка «Алых парусов» состояла исключительно из произведений русских и советских композиторов-классиков. Праздник приобрел иностранный акцент, когда в Санкт-Петербург приехал уличный театр Studio Festi, а потом — всемирно-известный «Цирк дю Солей». В 2010-м году сцена на Дворцовой площади представляла собой оперный театр, а гимнастка выполняла свои головокружительные трюки на висящей в воздухе огромной люстре, — под итальянские песни и арии.

«Алые паруса» в 2005-м: Выбор диктуют выпускники

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005-м по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Каждый год именно выпускники решали, кто из музыкантов поздравит их со сцены Дворцовой площади. В 2005-м петербургские школьники предпочитали рок. Большинством голосов в соревновании за право быть хедлайнером первого после перерыва праздника победила рок-группа «Звери».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/486804/track/17563808'>Просто такая сильная любовь</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/156427'>Звери</a> на Яндекс. Музыке

Фронтмен коллектива Роман Билык и его музыканты поднялись на сцену и исполнили хиты «Для тебя», «Просто такая сильная любовь», «Дело не в этом», «Напитки покрепче». Коллективу подпевали гости Дворцовой площади. На последней песне одна из выпускниц даже поднялась на сцену, чтобы подарить лидеру «Зверей» поцелуй в щеку.

В разные годы для гостей «Алых парусов» выступали признанные звезды российской эстрады — группы «Братья Грим», «Сплин».

Фото: Сергей Петров / ТАСС

В конце нулевых предпочтения выпускников поменялись, и на праздник приглашали все больше поп- и рэп-звезд. В 2008-м хедлайнером «Алых парусов» стала группа «Банд`Эрос». Лидеры российских музыкальных чартов исполнили песни «Коламбия Пикчерз не представляет» и «Про красивую жизнь».

Через три года, в 2011-м, хедлайнером «Алых парусов» стал зарубежный гость. Молдавский певец Дан Балан, который основал группу O-Zone, порадовал выпускников своим выступлением. Через год на сцене на Дворцовой площади появилась экс-солистка группы The Pussycat Dolls Мелоди Торнтон. Девушка исполняла хиты группы и песни других известных артистов.

С 2013-го выпускники вновь услышали со сцены «Алых парусов» голоса любимых российских рок-коллективов. Организаторы праздника стараются идти в ногу со временем и учитывают желания выпускников увидеть любимых артистов: в 2018-м концерт закрывал рэпер Баста, в 2019-м — Полина Гагарина. В 2020-м одним из хедлайнеров праздника снова стал коллектив «Звери» во главе с бессменным солистом Романом Билыком.

В 2021-м на празднике выпускников учли пожелания и старшеклассников, и тренды социальных сетей. Со сцены выпускников поздравляли певицы Анита Цой и Ирина Дубцова. Для женской половины аудитории выступил певец JONY. Шоу закрывали автор хита «Москва-Юпитер» Ваня Дмитриенко, исполнитель песни «Любимка» Niletto.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/8750133/track/57921154'>Комета</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/257461'>JONY</a> на Яндекс Музыке

«Алые паруса» на воде: Соединяя ритм и цвет

Музыкальный ряд водно-пиротехнического шоу в акватории Невы — совсем другая история. Ее наполнение зависит не только от темы праздника, но и человеческого фактора. В создании оригинальной музыкальной версии праздника в разные годы участвовали Антон Грызлов, Дмитрий Маликов и другие музыканты. «Алые паруса — 2010» стали настоящим бенефисом великолепного Эдуарда Артемьева. Звучала его музыка из кинофильмов «Раба любви», «Одиссея», «Сибирский цирюльник», «Кабала святош», «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих»… Впрочем, последняя мелодия звучит почти всегда. Знаменитый артемьевский вальс — неизменная нота грусти на празднике прощания с детством.

«Алые паруса» — праздник «со слезами на глазах». В 2015-м организаторы вспомнили тех, кто кружился в вальсе на своем выпускном балу в 1941-м году. Песни военных лет, трагическая Восьмая симфония Шостаковича и вагнеровский «Полет валькирий», звучащий как грозный апофеоз войны…

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/196567/track/1877138'>Die Walküre — Ride of the Valkyries</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/83883'>Otto Klemperer</a> на Яндекс. Музыке

Создатели «Алых парусов — 2016» стали родоначальниками нового жанра «пиротехнический мюзикл». 50 тысяч снарядов взрывались в такт симфонической сюите, соединяя воздух и воду, ритм и цвет. За музыкальную основу отвечал петербургский композитор Игорь Заливалов.

Игорь Заливалов

Композитор — Мне предстояла непростая задача — 22 с половиной минуты, состоящие из очень разной музыки: мелодии Гладкова, Рыбникова, Артемьева, Зацепина, Курехина из наших знаменитых и любимых кинофильмов и несколько моих авторских сочинений. Главной целью было объединить это в некое мощное целое.

В год российского кино территория праздника стала огромной съемочной площадкой. Над Петербургом звучала музыка из кинофильмов «Формула любви», «Господин Оформитель», «Иван Васильевич меняет профессию». Вокалисты со сцены исполняли звездные сольные партии, которые сопровождали яркие танцевальные номера и невиданные по масштабу пиротехнические картины! Чем не мюзикл?

В последние годы у праздника появилась тематика. Например, в 2019-м «Алые паруса» посвятили истории России. Гости бала выпускников увидели настоящее театрализованное шоу. Его открыл участник легендарного бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов. Из воды вышли 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Петр I стрелял из пушек Петропавловской крепости, знаменуя появление брига «Россия» — парусника, который прибыл в Северную столицу из Кронштадта. Оперный певец Григорий Чернецов с борта «России» под залпы фейерверков исполнил песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В 2020-м из-за пандемии коронавируса праздник провели в онлайн-формате, так что за масштабным шоу зрители следили в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru. На сцену, которая представляла собой бушующие волны, поднялись группа IOWA, Тимур Родригез, Елка, Вера Брежнева, Дима Билан, рэпер ST, дуэт RASA, группа «Звери». А после праздника за Ассоль на галиоте «Секрет» прибыл капитан Грей — под залпы фейерверков и аккомпанемент симфонического оркестра.

В 2021-м зрители вновь увидели феерическое шоу вживую! Организаторы бала выпускников рассказали, что темой праздника стали сразу три исторических повода — 800-летие со дня рождения Александра Невского, 60-летие первого полета человека в космос и 30-летие государственного флага. Конечно, это отразили и в музыке. Оркестр исполнил композицию Эдуарда Артемьева «Поход», со сцены прозвучала песня «Путь». У Петропавловской крепости была разыграна сцена Ледового побоища, а на флажной башне Петр поднял флаг.

Михаил Ломоносов появился на экранах под песню «До чего дошел прогресс». После сцены с великим ученым Александр Пушкин прочитал стихотворения под лиричную музыку. На одной из сцен воссоздали Центр управления полетами, который следил за полетом Юрия Гагарина в открытый космос под песню «На заре». Кульминацией вечера стал проход брига «Россия», который в честь 30-летия государственного флага украсили парусами белого, синего и красного цветов. На судне актеры исполнили песню «Если с другом вышел в путь». Зрители провожали бригантину под алыми парусами гимном России.

В 2022-м со сцены для выпускников исполнили свои хиты Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Люся Чеботина и некоторые другие знаменитости.

В 2005-м легендарный праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. В 2023-м праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 24 июня. На сцену Дворцовой площади поднимутся звезды российской эстрады, которые поздравят выпускников. Шоу завершится ежегодным проходом брига «Россия» под залпы салюта.