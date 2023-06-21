Федор Колодезник: что можно и нельзя 21 июня в день летнего солнцестояния

Православная церковь в день летнего солнцестояния 21 июня чтит память мученика Федора Стратилата.

Житие Феодора Стратилата

Феодор Стратилат жил в III–IV веках и происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным познанием христианской истины.

Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Феодор, вооружившись мечом и молитвой, одолел его.

За отвагу Феодор Стратилат был назначен военачальником (стратилатом) в городе Гераклее, где сочетал воинское служение с апостольской проповедью.

Во время гонения на христиан при императоре Ликиний великомученик впал в немилость. Он сам пригласил правителя в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. Для пышной церемонии он собрал множество золотых и серебряных изваяний. Однако вместо поклонения Феодор разбил фигурки на куски и раздал нищим.

Стратилата схватили и подвергли жестоким пыткам. Однако когда Феодор уже находился на грани смерти, его раны чудесным образом исцелились, а сам он сошел с креста, на котором был оставлен на всю ночь. Утром царские воины застали его живым и невредимым.

После этого он по собственному желанию пошел на казнь. Идя на смерть, мученик одним словом отворял двери темниц и освобождал заключенных. Люди, прикасающиеся к нему, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Феодор был усечен мечом.

21 июня — Федот Колодезник

В день Федора Стратилата на Руси было принято рыть колодцы, поэтому мученика прозвали Колодезником, пишет utro.ru.

Наши предки верили, что вода в вырытых 21 июня колодцах будет всегда чистой и сможет уберечь от сглаза. Люди совершали специальный обряд — на месте, где планировали копать колодец, вечером 20 июня оставляли сковороду. На восходе солнца ее снимали и осматривали.

Если сковорода была в каплях, то вырытый колодец будет многоводным. Небольшое количество капель сулило скудное наполнение сооружения водой. В случае, если сковорода была сухая, приходилось искать новое место. Другой верной приметой хорошего места для колодца считался утренний туман: где он на заре ложится, там и нужно рыть.

С Федорова дня начиналась «навозница» — так называли время, когда вывозили навоз в поле в качестве удобрения.

21 июня нередко случались грозы. Причем гроза на Федора не считалась хорошей приметой. Гром и молния предвещали сложную уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что дожди продлятся долго.

Народные приметы на 21 июня

21 июня лесная дубрава неожиданно замерла — приближается непогода

Утром слышатся раскаты грома — после полудня жди дождей.

Ночная роса обильная — день будет ясным.

Заход солнца закрыт темными облаками — в ночи жди дождь.

Беспрерывный утренний гром — к вечернему дождю.

Что можно делать 21 июня

Люди избавлялись от ненужных старых вещей, которыми давно не пользовались. Их раздавали нуждающимся или выбрасывали на помойку.

21 июня было принято надевать только яркие и цветные вещи. Женщины вешали на шею кулон в форме солнца.

На Федора Стратилата предки старались проанализировать свои поступки. Люди считали, что именно в этот день станет понятна причина навалившихся несчастий.

Также 21 июня на Руси было принято просить прощения и отпускать старые обиды.

Что нельзя делать 21 июня

В день летнего солнцестояния стоит вести себя с близкими людьми крайне сдержанно. Есть вероятность ранить чьи-то чувства.

21 июня нельзя принимать важные и ответственные решения, касающиеся дальнейшей жизни.

В День летнего солнцестояния не стоит злоупотреблять перед другими своим положением и критиковать окружающих. Также не стоит готовить блюда из теста, иначе легко испортить еду.

Мужчинам и женщинам нельзя перенапрягаться и выполнять тяжелую физическую работу.