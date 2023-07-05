Ульянин день: почему 5 июля считается днем встречи влюбленных

Согласно народному календарю, 5 июля года отмечается Ульянин день. Православная церковь в этот день чтит память мученика Галактиона, его супруги Иулиании, а также их сына Сатурнина. Кроме того, это день поминовения Иулиании Константинопольской.

Галактион, Иулиания и Сатурнин

Галактион, Иулиания и Сатурнин — это семья раннехристианских мучеников. Они пострадали за веру и приняли мученическую смерть от язычников.

При этом о жизни Галактиона и его семье мало что доподлинно известно. Лишь в греческих книгах сохранилось упоминание о казни мучеников. Так, Галактиона утопили, а жену Иулианию и сына Сатурнина сожгли заживо на костре.

Иулиания Константинопольская

Иулиания жила в конце XIII — начале XIV веков и была женой Вяземского князя Симеона Мстиславича.

После завоевания Смоленска Литвой супруги вместе со Смоленским князем Юрием Святославичем поселились в Торжке.

Князь Юрий прельстился красотой Иулиании и пытался соблазнить девушку. Не получив желаемого, он убил супруга Иулиании, надеясь после этого насильно овладеть ею. Святая, защищаясь от насильника, ранила его ножом. Разъяренный князь погнался за ней с мечом, отрубил руки и ноги, а тело бросил в реку Тверцу.

Спустя год крестьянин заметил плывущие по реке останки погибшей и услышал голос, велевший совершить погребение тела у южных дверей Спасо-Преображенского собора города Торжка. В тот же миг он исцелился от мучившего его недуга и поспешил выполнить наказ. Присутствовавшие на церемонии захоронения также чудесно исцелились.

Через два столетия диакон решил тайно открыть могилу Иулиании. Тотчас из гробницы вырвалось пламя и сильно опалило его лицо. Голос сказал ему при этом: не следует видеть тело мое, пока не будет на то воли Божией! Через два месяца диакон исцелился от ожога после молитв и раскаяния.

В 1815-м при разборе старого Преображенского собора стала видна часть гробницы. Больные, касавшиеся ее, получали исцеления. В 1819-м в соборе был устроен придел в честь святой Иулиании. Рака с мощами пребывала в новом Преображенском соборе. до 1918-го, после — перенесена в храм Архангела Михаила. После 1930 года нахождение мощей неизвестно.

Примечательно, что сам душегубец Юрий после двойного убийства нигде не мог найти покоя и в конце концов пришел в Веневский Успенский монастырь, где и провел остаток жизни в покаянии и слезах. Раскаявшийся князь посмертно стал местночтимым святым.

5 июля — Ульянин день

5 июля чистили колодцы, так как самым благоприятным для этого днем на протяжении года был канун Ивана Купалы. Вода в колодце становилась чистой и наиболее благостной для здоровья.

Поскольку предыдущий день, 4 июля, в народном календаре назывался Ульянов день, схожесть в именах святых отразилась в поговорках: «Ульян Ульяне в лицо не глянет», Ульян Ульяну кличет».

«Соседство» двух святых также положило начало традиции: 5 июля стали считать днем встреч влюбленных.

На Ульяну собирают купальницу (народное название растения — кошачья дрема). На следующий день с нее заваривают банные веники.

Что можно делать 5 июля

По народным поверьям, в Ульянин день наши предки наводили порядок в доме, чтобы очистить пространство от всякой нечисти.

Ульянин день благоприятен также для прогулок на свежем воздухе и путешествий. Поскольку, согласно приметам, удача обязательно придет странникам.

Полезно в этот православный праздник подготовить банные веники. Благодаря своей целебной силе они вылечат любые хронические болезни — сыпь, гнойники, больные суставы. Также если возлюбленные попарятся в бане березовым веником, они никогда не разойдутся.

Что нельзя делать 5 июля

Категорически запрещается в Ульянин день решать до обеда важные вопросы — дела могут сложиться крайне неудачно. Однако после полудня, наоборот, следует обратить внимание на насущные проблемы.

Нельзя поддаваться любым соблазнам, особенно финансовым, — иначе 5 июля можно столкнуться с большими проблемами личного характера.

Не стоит также рисковать за рулем — особая осторожность на дороге позволит избежать каких-либо аварийных ситуаций.

Народные приметы на Ульянин день